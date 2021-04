Maximiliano Falcón ilusiona a los hinchas de Colo Colo: "Estamos trabajando día a día para jugar y salir campeones”

Se respira pura felicidad al interior de Colo Colo, porque vienen de vencer a Universidad de Chile en el Estadio Monumental y mantener esa histórica racha positiva, y la versión 2021 del plantel está empezando a generar sus primeros frutos.

En ese sentido, el defensor Maximiliano Falcón conversó con Deportes en Agricultura sobre este buen momento futbolístico y afirmó que “nosotros ya tomamos la decisión de cambiar el chip del año pasado, porque Colo Colo estaba en una zona que no estaba acostumbrado. Sacamos un aprendizaje de no esperar, de ser protagonistas y de que tenemos los jugadores y la capacidad para pelear el torneo. El rival también juega, pero la iniciativa de nosotros es salir a buscar los partidos, ser protagonistas de local y visitante y estamos trabajando día a día para jugar y salir campeones”.

Al ser consultado sobre la victoria ante la U, comentó que “cada partido es importante y los tres puntos fue lo que salimos a buscar. Obviamente que estuvo la mística por no perder en el Monumental y alargarla más, es una satisfacción más. Pero este triunfo sirve para seguir teniendo confianza y para afrontar mejor el próximo encuentro”.

Además, realizó una comparación del equipo 2020 con el actual: “Si uno hace una crítica constructiva en los pocos meses de la temporada pasada y actual, se ha crecido mucho. Y eso también es parte que recuperamos a todos los jugadores, existe competencia interna y tenemos dos futbolistas por puestos. Eso te obliga a entrenar al máximo, entregar el 101 por ciento, porque sino te pueden quitar el puesto”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre Daniel Gutiérrez, quien surgió como emergencia, pero su buen rendimiento le está complicando el día a día a Gustavo Quinteros. “Yo creo que esa una responsabilidad linda, yo hablo mucho con Daniel y él escucha mucho, quiere aprender. Yo no tengo la experiencia de Barroso y del Chaco Insaurralde, de quienes aprendí mucho, pero los más chicos también me van enseñando. También, está (Gabriel) Suazo y (César) Fuentes, que tiene mucho partidos en Primera, y eso es bueno para ir rescatando cosas”.

“Daniel ha jugado de muy buena manara, porque le tocó entrar en un momento complicado. Y lo más lindo que este año tenemos a Zaldivia, Amor y habrá una linda competencia sana, que te obliga a crecer, a realizar las cosas de manera seria, porque puedes perder el puesto. El que esté es para sumar, porque los campeonatos los ganan los planteles que están más unidos”, agregó.

Finalmente, aseguró que la situación ocurrida en la Supercopa ante Universidad Católica, que le costó una largo periodo fuera de las canchas por sanción, no se volverá a repetir. “Fue algo particular en ese partido, me superaron las emociones y la falta de experiencia, porque esas son cosas que un futbolista profesional no puede cometer. Aprendí de eso, traté de jugar más tranquilo el otro día, porque soy un defensor que siempre juega al límite, que se calienta o entra en discusiones, pero mis compañeros me han ayudado a darme cuenta que ese no es camino. Soy joven aún y lo bueno es aprender, para no cometer el mismo error dos veces”, sentenció.