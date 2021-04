Marcelo Barticciotto en llamas por suplencia de Pablo Solari: “Se ha sido muy injusto, no merecía perder el puesto”

Este domingo Colo Colo sumó su primera derrota en el Campeonato Nacional a manos de O’Higgins, en el Estadio Monumental. Y uno de los futbolistas que sorprendió al ser nuevamente suplente y no sumar ningún minuto fue el argentino Pablo Solari.

En ese contexto, Marcelo Barticciotto no aguantó la impotencia y en el análisis del post-partido en radio Cooperativa se descargó, ya que señaló que “se ha sido muy injusto” con el extremo y que “no merecía perder el puesto así”.

“Estoy muy enojado, muy enojado, porque me parece que con Pablo Solari se ha sido muy injusto, Solari no merecía perder el puesto. Solari merecía, con todo lo que realizó el torneo pasado, tener la oportunidad de darle un par de partido”, partió diciendo.

En la misma línea, agregó que “no digo dejarlo 10 encuentros jugando mal, pero no por un tiempo sacarlo y no ponerlo más. Es injusto el fútbol y no lo voy a descubrir yo, pero me da esa sensación que fueron muy injustos con él”.

El argentino volvió a mirar el compromiso desde la banca de suplentes. (FOTO: Agencia Uno)

Cabe mencionar que Solari tuvo un cuestionado primer tiempo ante Unión La Calera siendo sustituido en el entretiempo y desde ese empate sin goles en el Monumental no volvió a sumar minutos por el Campeonato Nacional.

Recordemos que Solari llegó como una apuesta la temporada pasada. Sin embargo, ante la urgencia de un extremo el argentino agarró camiseta de titular y que consolidó con ese histórico gol ante Universidad de Concepción, que mantuvo a Colo Colo en Primera División.