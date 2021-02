Gonzalo Fierro no se guarda nada por triunfo de Colo Colo: “Les arde que aún no sepamos lo que es jugar en Segunda”

Este miércoles terminó la temporada 2020: Colo Colo sufrió hasta el último momento, pero se quedó en Primera División, mientras que Universidad de Concepción se convirtió en el tercer descendido a Primera B.

En ese sentido, este encuentro disputado en Talca mantuvo pendiente a miles de hinchas, entre ellos el ex jugador del Cacique Gonzalo Fierro, quien tras el pitazo final no se guardó nada y se descargó en contra de las personas que lo cuestionaron y querían ver al Popular en la B.

“¿Qué pasa con los que ayer me escribían cuando subía fotos apoyando al Popular y me puteaban y decían que hoy estaríamos llorando por bajar a Primera B?¿Por qué no aparecen ahora manga de giles? Como les arde que aún no sepamos lo que es jugar en segunda. Somos y seremos el más grande de Chile”, señaló el pistolero por Instagram.

Recordemos que estos descargos nacen, porque Fierro subió con antelación una publicación evidenciando su amor a Colo Colo y deseando que se quede en Primera: "Amor a esta institución por toda la vida. Hoy todos juntos, vamos campeón".

Ahora, con todo definido la dirigencia de Colo Colo deberá definir el plantel para la temporada 2021: ¿quiénes se van? ¿quiénes llegan? Y así evitar sufrir una mala campaña nuevamente y volver a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.