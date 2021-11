Con el cierre del Campeonato Nacional a la vuelta de la esquina, el mercado de fichajes empieza a traer noticias y una de esas es la que involucra a Colo Colo con Cristián Zavala, uno de los futbolistas revelación de la actual temporada con un rendimiento bastante destacado con Deportes Melipilla.

En entrevista con ADN Deportes analizó su buen momento con los potros luego de tiempos agitados. "Para mí ha sido el año con más gol que he tenido y con más asistencias. Un año redondo para mí, lo tengo que terminar bien con Melipilla dejándolo donde me lo entregaron en Primera División", apuntó.

Mucho ha debido hacer el mediocampista para llegar a este punto. "Ascendí con Coquimbo, me vine a la carpa, trabajé en la feria, garzón, todas las cosas al mismo tiempo. Fui campeón con Coquimbo, descendí con Coquimbo, fui a la Copa Sudamericana, jugué en Primera B, en Segunda División, ahora volví a Primera División".

Sobre su posible llegada al cuadro albo, se siente capacitado. "Yo quiero dar el salto, quiero ir a jugar, quiero sentir presión. "La presión no existe para mí, quiero jugar a estadio lleno, quiero muchas cosas. Si me toca ir afuera voy a ir afuera, si me toca quedarme en Chile, me quedo, pero lo que más quiero es sentir la presión e ir a la Selección, que es la meta a largo plazo que tengo", puntualizó.

Zavala tuvo un paso por las categorías menores de Colo Colo pero eso quedó atrás en caso de regresar. "No sería una revancha, sería un nuevo comienzo. Cuando yo salí de Colo Colo fue algo más injusto, muy repentino, que nadie supo por qué. Para mí sería un nuevo comienzo, ir y comenzar de cero", manifestó.