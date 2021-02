El desahogo de Daniel Morón: “Se acabó el sufrimiento, Colo Colo se mantiene en Primera División”

Este miércoles se terminó la temporada 2020 con un friccionado partido en Talca, porque Colo Colo logró vencer por la cuenta mínima y se mantuvo en Primera División, mientras que la Universidad de Concepción se convirtió en el tercer equipo descendido a la Primera B.

Por lo mismo, Daniel Morón evidenció su desahogo tras el cotejo y en diálogo con DaleAlbo expresó que “se acabó el sufrimiento, Colo Colo se mantiene en Primera División tras un tenso partido. Son muy pocas las veces que me emociono, esta es una de ellas”.

“Quiero decirle algo a los que escribieron carteles, a los que despotricaron a Colo Colo: hoy no ganamos por el cartel que amenazaron, eso no interpreta al hincha que estuvo en la carretera, a esos los interpretan los que hacen esfuerzo, los que apoyan al club, los que lo quieren. Nunca más me gustaría ver un cartel de ese tipo, esos se escondieron ayer entre los cinco mil hinchas que estaban afuera del estadio, esos no son capaces de dar la cara”, agregó.

El argentino fue la gran figura al marcar el único gol del partido. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “sin duda, cuando se llega a esta instancia es porque se han hecho cosas mal. Ahora es el momento de criticar y decir las cosas para mejorar, pero no amenazando”.

Sobre cómo vivió el compromiso en la tribuna, expresó que “con una tensión enorme, créanme que no me ha tocado vivir esto ni siquiera como jugador y eso que estuve en clubes chicos. Nunca estuve en esta situación tan estresante”.