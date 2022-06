Las cosas no están tan tranquilas en Colo Colo y es que uno de sus máximos referentes, el joven Pablo Solari, está enfrentado con la dirigencia por la decisión de no dejarlo partir al América de México, por ahora. Una millonaria oferta entre clubes y un sueldo triplicado son suficiente argumento para el Pibe, pero el Cacique ha dicho que no.

En medio del torbellino, el técnico colocolino más exitoso del siglo, Claudio Borghi, asume que la situación puede terminar afectando al jugador argentino: "No sé si es Solari, la gente que rodea a Solari o el empresario. Pero tiene que bajar los decibeles, porque el único perjudicado en el caso de enojarse es él, porque deja de rendir y las posibilidades se van achicando".

Según el Bichi, lo económico no debe ser el único factor en la balanza del ariete. "El consejo que se le puede dar es que las oportunidades van a seguir viniendo. Quizás no sea similar a la que tiene hoy, quizás sean menores, pero oportunidades al fin", puntualiza el campeón del mundo en el Mundial de México 1986.

Por lo pronto, en materia de cotización, Borghi advierte que "el valor del pase de un jugador es lo que vale un jugador en el momento. Nadie puede aventurarse a decir si va a costar más o menos en el futuro", reflexiona el formado en Argentinos Juniors.

Por eso, Borghi cree que hay que tener paciencia en estos casos. "Si él tiene nivel y lo sigue subiendo como en un momento, evidentemente va a tener más posibilidades; pero lo que tiene que pensar Solari es que vino hace un año y medio, sin ningún tipo de expectativa o proyección deportiva en el tiempo, y en un año y medio consiguió muchas cosas", grafica el ex técnico del Cacique.

Colo Colo regresará de su intertemporada en Argentina este viernes, y el plantel quedará inmediatamente convocado para el estreno oficial del segundo semestre, el sábado ante Deportes Temuco en el estadio Monumental, por la tercera ronda de la Copa Chile, de la que los Albos son bicampeones vigentes.