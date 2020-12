Claudio Borghi: "Creo que Jorge Valdivia y Matías Fernández pueden jugar juntos en Colo Colo"

La llegada de Jorge Valdivia a Colo Colo instala una interrogante para Los Albos, en medio de las presiones de la lucha por evitar el descenso y la ilusión popular. ¿Podrán jugar juntos El Mago y Matías Fernández, como lo hicieran en 2006?

La pregunta la responde Claudio Borghi, el técnico de ese recordado equipo popular que encontró su mejor expresión en el Torneo de Apertura de esa temporada. En diálogo con RedGol, el Bichi responde positivamente, pero con condiciones.

"¿Si pueden jugar Matías y Valdivia juntos? Yo creo que sí. Hay que ver las circunstancias, hay que ver el resultado. Si es que tiene que ir a buscar un resultado, si es que está muy cerrado el equipo rival", matiza el campeón del mundo con Argentina.

"Evidentemente con ellos hay que tener mucho apoyo en el mediocampo. En algún tiempo lo hicieron y lo hicieron bien. Pero claro, han pasado bastantes años. Yo creo que va a depender de las necesidades que tenga el equipo y del resultado", reconoce el comentarista de CDF.

Borghi califica la llegada de Valdivia como "una apuesta, que tiene algunas ventajas. Primero, que (Valdivia) es chileno, que es conocedor del club, nacido y criado ahí, así que de presiones sabe mucho. Lo único que falta saber es la parte más importante, cómo se encuentra".

En ese sentido, aclara que "el talento y la categoría no se van. El problema es el físico. Cuando uno quiere hacer cosas de cuando pibe, pero el cuerpo no responde. Es algo que hay que ver en cancha y nadie más que (Gustavo) Quinteros podrá ver si estas condiciones están o no".

Jorge Valdivia y Matías Fernández pueden jugar juntos en Colo Colo, según Claudio Borghi. Foto: Archivo

En cuanto a las expectativas de la gente, el Bichi advierte que "un hombre solo no va a cambiar esta toma de decisiones muy mala que tiene Colo Colo. Son momentos extremos, complejos, donde hay que tener trabajo en equipo y tranquilidad, cosas que no suceden".

"Cuando uno se está ahogando, tira manotazos para ver si se puede salvar. No digo que Valdivia sea un manotazo, pero la toma de decisiones no está siendo la adecuada. Queda mucha gente herida en el camino por la toma de decisiones de un presidente (Aníbal Mosa) que tiene todo el derecho de hacerlo, porque es el que pone el dinero", completó.