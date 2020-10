Chaco Insaurralde furioso con los árbitros y el VAR a favor de Coquimbo Unido: "No habían hecho nada para hacer el gol"

Colo Colo rescató un agónico empate ante Coquimbo Unido en el debut de Gustavo Quinteros. Los albos jugaron un buen segundo tiempo y sumaron un punto en su lucha por salir del fondo.

Pero el partido no solo estuvo marcado por lo que pasó en la cancha, sino también por el VAR. Cuando terminaba el primer tiempo, una mano de Juan Manuel Insaurralde terminó en el penal que permitió la apertura de la cuenta.

Tras el encuentro el defensor habló con el CDF y se lanzó con todo contra el árbitro Nicolás Gamboa, los asistentes en la cabina de la video referencia y el cobro.

"En el penal no sé qué interpreta Gamboa… no sé, me voy muy caliente", lanzó furioso el chaco. "No sé, porque me pasa la pelota y estoy de espalda. Una cosa es que me pegue de frente y otra es que sea de espalda, no sé qué interpretan. Es increíble".

Pero Insaurralde no se detuvo ahí y le pegó un palo a Coquimbo Unido. "Ellos no habían hecho nada para hacer el gol y nos vamos en desventaja. Estoy de espaldas, es un accidente".

Así fue la polémica mano de Insaurralde para el penal de Coquimbo Unido. Foto: CDF

Feliz por sumar y por la llegada de Quinteros

El chaco dejó de lado la bronca por el cobro, a su juicio injusto, y se mostró feliz por el punto conseguido en el puerto. "Es super positivo el punto y más de la manera en que lo hicimos. Jugamos un segundo tiempo muy bueno, nos merecíamos empatar. Los goles fueron dos accidentes, en el primer tiempo si ajustábamos el último pase nos íbamos en ventaja".

Finalmente dedicó palabras a su nuevo técnico. "Gustavo es un entrenador de experiencia, ha dirigido selecciones, ha salido campeón y tiene jerarquía, lo ha demostrado en estos días. Nos dio orden, conceptos y en el segundo tiempo se vio reflejado. Es re contra positivo, el resultado nos ayuda para agarrar confianza, hoy no merecimos empatar. Tenemos que seguir trabajando para salir del fondo", cerró.