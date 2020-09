Carlos Caszely: "Esteban Paredes es lo que tiene a Colo Colo con la ilusión de estar en Primera División"

Carlos Caszely abordó el paupérrimo presente de Colo Colo y aconsejó a Blanco Y Negro para potenciar el plantel. El Cacique marcha abajo en el Torneo Nacional y en la Copa Libertadores sólo ha mostrado pequeños chispazos.

“Colo Colo debe traer un arquero que gane partido, dos centrales rápidos, un mediocampista de creación, un puntero bueno, un entrenador de categoría, un preparador físico que los tenga en buena forma porque Colo Colo es un desastre, un gerente técnico que traiga jugadores de verdad y sin más peleas entre Mosa y Vial”, dijo Caszely en Radio ADN.

Agrega que “un mediocampista de creación es lo primero que hay que traer, falta alguien que haga jugar a los delanteros. El Mati ya no es el Mati glorioso que vimos hace 15 años atrás, ya no tiene las características ni la fuerza de antes, está mal físicamente”.

Complementó: “y un central de verdad, no sólo que gane en el juego aéreo, que sepa salir jugando. También un lateral izquierdo de verdad, que haga el ida y vuelta”.

Por otro lado fue consultado por los problemas de Colo Colo en la delantera y abordó el panorama del Cacique en la búsqueda de un atacante de área calado.

“Primero el respeto que se merece Esteban Paredes por ser el goleador del fútbol chileno, un hombre que desde que retornó a Colo Colo es el que lo tiene todavía con la ilusión de estar en primera división”, expuso.

“A Nicolás Blandi no lo conozco, sé que es un chico que ha pasado por algunos equipos con siete goles en no sé cuántos años, no sé cuáles son las características porque no lo he visto en un partido completo, ya que cuando ha jugado no ha tenido hombres que le metan una pelota con ventaja, entonces no sabemos cómo juega”, añadió.

Sentencia que “Javier Parraguez es un chico con fuerza, pero que le faltan muchas condiciones futbolísticas para usar la 9 de Colo Colo. Las oportunidades que ha tenido no las ha sabido aprovechar, incluso con falta de tino, no la sabe controlar, no la sabe mantener”.