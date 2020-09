Guarello "retira" a Matías Fernández y califica a Colo Colo como "un equipo que se rindió, que ya bajó los brazos"

Juan Cristóbal Guarello tenía que referirse a la derrota de Colo Colo frente a Athletico Paranaense, por 2-0 en Brasil en el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El periodista criticó al Cacique en Radio ADN y “retira” a Matías Fernández.

“Colo Colo es un equipo que se rindió, un equipo que ya bajó los brazos. Claro, hay mala suerte porque se lesionó Pablo Mouche, más dos autogoles… ya, pero después no eres capaz de generar un remate al arco”, dijo Guarello.

Sobre la misma Danilo Díaz consideró que “yo voy a ver el vaso medio lleno: es un equipo maduro. Quedan 2-0 abajo, muchachos nos van a hacer seis, mejor cerremos. Si salían a buscar les hacen seis goles”.

Guarello volvió a la carga: “acá hay algo más allá de que simplemente no te goleen. Al primer gol ya te habían llegado tres veces. No tienes nada, pero ¿por qué no tienes nada? ¿Estos jugadores no pueden jugar más que esto, bajo ninguna circunstancia? Entonces que mejor no se presenten. Es un error poner a Matías Fernández, que ya no está para jugar”.

“Esto a Colo Colo también le pasa con O’Higgins… ¿entonces Colo Colo tiene menos plantel que O’Higgins? No. Si tienes en la cancha a Opazo, Suazo, Fuentes, Bolados, Mouche, a Valencia. La pregunta es por qué todos están en cualquier parte”, complementa el reconocido líder de opinión del fútbol chileno.

Sentencia: “entonces que Colo Colo se retire o ponga a los juveniles. Si ésta es la actitud de no tenemos nada que hacer, pero a fin de mes cobramos igual los 30 palitos, no puede ser. Funcionamiento no hay, pero que tres o cuatro jugadores traten de hacer algo”.