Matilovers se lanzan con todo ante críticas de Coke Hevia a Matías Fernández en Twitter

Colo Colo no sale del hoyo y la crisis interna que vive el Cacique se iguala al desdibujado rendimiento del equipo en la cancha. Ayer los albos perdieron por Copa Libertadores ante Athletico Paranaense en Brasil y no sólo el marcador preocupa, sino también el desempeño individual y colectivo.

Contra el Paranaense Gualberto Jara dispuso de Matías Fernández como titular y el 14 sigue en deuda. Coke Hevia reiteró sus críticas al mediocampista en redes sociales y terminó enfrascado en discusiones con fanáticos del volante del Cacique.

Para el comentarista, Matías lamentablemente ya no es el mismo de antes, argumentando que no está para la alta competencia y sufre con el presente de Fernández, que no da el ancho en Colo Colo.

“Sigan puteándome por la verdad que dije en enero de este año: Matías Fernández no está para alta competencia, aunque meta dos pepas. Entiendo y banco a Colo Colo porque el 14 de los blancos tenía que retirarse en su club, pero al mejor que vi en canchas chilenas no me gusta verlo así. Jara lo pone en sintética”, publicó Hevia.

De inmediato los Matilovers reaccionaron a las palabras de Coke Hevia y cuestionaron su opinión defendiendo el desempeño de Mati Fernández.

“Matías el culpable. ¿Viste el partido? Viste cuantas veces se mostró. (…) ¿Te pegaste en la cabeza? Matías ha sido el único que ha jugado decente este partido. (…) Que Matías tenga que ser el que se ponga el equipo al hombro cuando se dejó ir a Valdivia y se trajo a Valencia es culpa de los de arriba, pero ahí nos quedamos calladitos”, fueron algunas respuestas de los Matilovers.

El próximo desafío de Colo Colo será este sábado frente a Deportes Antofagasta por el Torneo Nacional, en una nueva oportunidad para que Matías Fernández muestre luces de su calidad. Y el Cacique necesita sumar tres puntos para salir de la parte baja de la tabla.

