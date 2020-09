Toby Vega le pone nota roja a todo Colo Colo y liquida a Matías Fernández: "No es el jugador de antes"

Colo Colo no dejó caras alegres después de su visita a Athletico Paranaense por Copa Libertadores. La derrota de 2-0 se quedo´corta ante las dificultades defensivas y la incapacidad ofensiva exhibida por los Albos en Curitiba.

Pero la crítica no se hizo esperar. Marcelo Vega aprovechó su tribuna en Todos Somos Técnicos para calificar con pésima nota el trabajo hecho por los dirigidos de Gualberto Jara en Arena do Baixada. Y no se salvó nadie.

Sobre Matías Fernández, el mundialista avisó que "el cariño lo voy a dejar de lado. Hay mucha culpa de los dirigentes también: para qué lo traen si no está en su mejor momento y tiene problemas físicos. Se le nota muchísimo, no es el jugador de antes", sentenció Toby.

"Ya nos quedamos con que fue el mejor de Sudamérica, pero hoy creo que no está en condiciones para ser titular. Puede que se recupere y entre en los segundos tiempos, pero hoy Colo Colo necesita otro tipo de jugadores", calibró el analista sobre Mati, que recibió un 3,0.

Otro apuntado fue el entrenador colocolino, Gualberto Jara (1,0). "Me tiene complicado. Entiendo que le hace un favor a Colo Colo. Es interino, ha tenido muchos problemas con los jugadores, con Blandi, con Bolados, parece que no le creen mucho".

Por eso, le dijo que pusiera su cargo a disposición. "Yo le pediría a él que diga '¿sabe qué? el camarín es muy complicado y doy un paso al costado'. Se lo pediría, creo que le haría un favor a él que busquen otro técnico. No juegan a nada, algo hay que mostrar. ¿Cuántos partidos ha perdido ya? Pasa a ser culpa de él al querer seguir también", reflexionó.

Javier Parraguez no ha podido aprovechar las opciones que ha tenido como titular ante la ausencia de Esteban Paredes. Foto: Agencia Uno

"Brayan Cortés ha tenido problemas"



En el resto del equipo no hubo buenas sensaciones. Un 2,5 recibió Brayan Cortés. "Me parece que comete un error en el primer gol. Yo creo que la debió haber tomado. Después tuvo otra que no la toma y la suelta y una salida a destiempo", apuntó el Toby.

Ronald de la Fuente (2,0) también fue señalado. "Lo terminan sacando. Lo comentamos viendo el partido, le ganaban la espalda con pelotazos atrás, no estaba. Esos problemas que ha tenido en todos los partidos. No estuvo ni siquiera en el banco y ahora es titular, le cuesta mucho mantenerse. No está a la altura", sentenció.

Finalmente, hubo un 1,5 para Javier Parraguez. "Si Blandi no ha tenido tantas oportunidades, se habla que está lesionado o que tiene problemas con el técnico, uno dice 'siempre está Parraguez y tiene la opción de mostrarse'. Pero no jugó bien, le cuesta mucho", subrayó.

"Entiendo que el colectivo no anda bien, pero las pelotas de espaldas las perdió, no estuvo en el área, no le llegaron balones tampoco. Bajaba a buscar, pero no aguantaba y con ese cuerpo tiene que ponerlo bien, echar el culo para atrás. Lo anticiparon mucho", criticó Vega.