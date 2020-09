Guarello y Luka Tudor protagonizan tensa discusión mientras analizaban el paupérrimo rendimiento de Colo Colo

Juan Cristóbal Guarello y Luka Tudor cruzaron opiniones en Radio ADN al analizar el pésimo rendimiento de Colo Colo en lo que va del año, desempeño que ha acrecentado exponencialmente las dudas tras el regreso del fútbol terminado el parón.

Guarello considera impresentable la postura y desempeño del plantel del Cacique, mientras Tudor intentó considerar la presión que sienten los jugadores bajo la nube negra que cubre a los albos. El periodista se mosqueó y subió las revoluciones para contestarle al ex delantero.

“¿Por qué hay un estatus distinto de exigencia para el futbolista? No es la profesión con más presión. Si los médicos trabajaran con ese nivel de indolencia se le morirían todos los pacientes. Como es conocido y una estrella, el futbolista puede echarse en los huevos tranquilo, porque es un ídolo. Y han establecido ese discurso como si vivieran la presión más grande en el fútbol y no es así”, sostuvo Guarello.

Luka contestó que “tú no te has visto sometido a esa presión, no se te acorta la pierna”, encontrando la réplica del reconocido periodista: “si yo rindiera así de mal, si empiezo a hablar puras huevadas en la radio o televisión me sacan”.

“Y a ellos lo van a sacar, pero tú no has estado sometido a esa presión. El rendimiento es pésimo, yo sólo digo lo que pasa cuando estás cagado en el buen sentido”, respondió Tudor.

Guarello se ofuscó más y lanzó que “si pagas un millón de dólares por un jugador, 800 millones de pesos, y el huevón no toca la pelota… entonces no tiene que estar, hasta cuándo. Dicen que hay que entender la presión. Paren la cuestión, hay gente que va colgando de la micro a trabajar con el peligro del contagio”.

Sentenció que “cuando a ti te pagan por estar en un lugar de ese nivel tienes que responder, por algo no juega cualquiera”.