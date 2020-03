Carlos Muñoz desea volver a Colo Colo pero no sabe cómo: "Ya no sé qué tengo que hacer para regresar"

Carlos Muñoz es uno de los delanteros que dejó un buen recuerdo, para sus hinchas, en el estadio Monumental. El ex Santiago Wanderers se fue de Macul con la espina clavada de nunca haber sido campeón con el Cacique.

En conversación con DaleAlbo, el atacante reveló sus ganas de volver a vestirse de blanco, pero con cierta resignación, ya que no sabe qué tiene que hacer para poder regresar al conjunto Popular.

"Me encantaría, pero no sé qué tengo que hacer. Es difícil, cuando llegué a Colo Colo me costó dos años, pelear el puesto de goleador para llegar a Colo Colo. Quizás con una temporada buena, con seis meses muchos han llegado a clubes grandes. Es cosa de que se dé la oportunidad. En Cobresal anduve bien, fui goleador, casi clasificamos a Copa Internacional", expresó.

Además agregó que "sería lindo, lo que todo jugador anhela es estar peleando cosas importantes. Mucha gente me dicen ‘vuelve’, si dependiese de mí, mañana mismo estaría allá".

El ex jugador de Colo Colo también piensa en positivo y se puso en el caso hipotético de volver: ¿qué número ocuparía?. "Me quedo con la que me dio alegrías en Colo Colo. Si no quisiera no lo voy a obligar, no soy cabrón. La 26 en Colo Colo me dio muchas alegrías, sería el número que me gustaría hipotéticamente volver a ocupar", sentenció.