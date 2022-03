Carlos Muñoz marcó el único gol de O'Higgins contra Universidad de Chile y ahora su ex Colo Colo intentará manter más de dos décadas sin derrotas contra el archirrival en La Ruca.

Carlos Muñoz le dio el triunfo a O’Higgins frente a Universidad de Chile en la previa del superclásico que sostendrán los azules este domingo frente a Colo Colo, como visita en el estadio Monumental. El delantero valoró su efectividad contra el Chuncho.

“He tenido la fortuna de marcarle a la U con todas las camisetas, así que son partidos siempre especiales e importantes. Es lindo marcarles a clubes grandes, la caja de resonancia obviamente es mayor”, dijo Muñoz en conversación con Deportes en Agricultura.

El delantero agregó que “sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo en construcción como la U, al igual que nosotros con la llegada del profe Mariano. Pero estamos muy confiados en nuestro juego y en lo que podíamos hacer. Creo que se notó la idea de O’Higgins de tener el balón y nosotros imponer el juego”.

Y si le marcó a la U, era inevitable que le preguntaran por su paso por Colo Colo y lo que se viene con el próximo superclásico. Muñoz no esconde su cariño por el Cacique y su deseo de un triunfo albo.

“Fueron dos años muy lindos en Colo Colo con 37 goles, no recuerdo otro delantero que en dos años marcara esa cantidad de goles en el último tiempo. Es un lindo recuerdo, obviamente el gol en el clásico también marcó a la gente, porque ayudó a alargar la racha que mantiene Colo Colo hasta hoy frente a la U”, sostuvo.

“Todos dicen que los clásicos son partidos apartes y que no importa cómo lleguen los equipos, pero me parece que sí es importante. Las cosas que han mostrado en estos cuatro partidos y Colo Colo llega más armado, con una idea de juego que arrastra del año pasado. Hay algunos que no han estado en su nivel en los últimos partidos, pero pueden darlo vuelta. Los veo muy sólidos. Ojalá puedan seguir alargando esa racha”, complementó el atacante.

¿Por quién apostaría? “Yo quiero que la racha de Colo Colo no se corte, por mi pasado en el club y por el cariño que le tengo quiero que esa supremacía contra la U en el Monumental siga intacta”, sentenció Carlos Muñoz.