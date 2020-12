Carlos Caszely: "Ojalá Jorge Valdivia le haga bien a este Colo Colo que está decaído, casi muerto"

Día movido en Colo Colo con el fichaje y regreso de Jorge Valdivia. El Mago vuelve a La Ruca y se pone a las órdenes de Gustavo Quinteros con la misión de sacar al Cacique de la última posición de la tabla, por ahora en puesto de descenso directo a Primera B.

Uno con voz autorizada para analizar el magro presente albo y lo que puede aportar el Mago Valdivia es Carlos Caszely. El ex goleador del Cacique habló con RedGol.

“Me parece muy bien su llegada, siempre y cuando Jorge vuelva a jugar la mitad de lo que jugaba… ya sería mucho más de lo que hay. No hay ningún mediocampista de creación. El Mati (Fernández) está muy lesionado y no aguanta 90 minutos. Ojalá Valdivia le haga bien a este Colo Colo decaído, a este Colo Colo casi muerto, a este Colo Colo que está haciendo sufrir a la mitad más linda de este país. Ojalá su retorno sea beneficioso”, dijo Caszely.

Además se refirió a los líos internos de Valdivia con la directiva del Cacique. De hecho, el Mago se fue por la puerta de atrás a fines del año pasado y con una demanda por temas económicos que consideró pendientes.

“La interna no la sé, pero hay varios ahí que no tienen cara, va a dar lo mismo. Varios que están ahí ya no deberían estar por todo lo que ha pasado. Y como no tienen cara, más de alguno saldrá mañana a decir que esto es lo que quería la gente… que volviera Valdivia”, opina el otrora atacante.

Sentencia que “hace falta un mediocampista de creación y ojalá vuelva en gloria y majestad. A pesar que se querelló contra Colo Colo, que hizo mierda a los dirigentes y el gerente técnico, a todos… Yo creo que no se van a hablar, pero por el bien de Colo Colo todos tienen que bajar el moño”.