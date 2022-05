El director deportivo nacional de la selección chilena, Francis Cagigao, habló esta tarde y puso entre la espada y la pared a los jugadores de Colo Colo nominados para la gira de la Roja a Asia, y al DT Eduardo Berizzo, en lo que serán los primeros partidos del Toto en la banca del Equipo de Todos.

Resulta que Colo Colo enfrenta a Ñublense este lunes desde las 18:00 horas por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional, duelo entre dos de los tres punteros del torneo y trascendental para las aspiraciones del Cacique.

Sin embargo, los jugadores deben integrarse a las 14:00 horas del mismo lunes a la selección chilena para ponerse a las órdenes del Toto Berizzo.

“Está fuera de nuestras manos que se programe en fecha FIFA, entiendo el malestar del club, yo también lo tendría. Desde ayer mismo, cuando tenemos director técnico, yo le voy a apoyar en la decisión que él tome. No se debe programar jamás un partido en fecha FIFA”, dijo Cagigao.

Agregó que "desde ayer mismo, cuando tenemos director técnico, yo le voy a apoyar en la decisión que él tome. A mí me parece que no se debe programar jamás un partido en fecha FIFA. La decisión es del director técnico".

Sobre la misma Cagigao complementó que "es obvio que algo falla aquí, está claro. No es la primera vez que pasa. Desde que estoy acá he pedido que no se juegue en fecha FIFA y tengo promesas de que no se haga. No tiene lógica. Esta fecha FIFA está programada de hace cuatro años, por lo cual la Federación y la selección no tienen que enviar un calendario a nadie, porque todos ya lo saben: empieza una fecha FIFA el 30. Si el programador no lo entiende es cuestión de él. El que debe dar una explicación no es Pablo Milad, es el que programador el que tiene que explicar".

El director deportivo nacional sentencia que "antes ya tuve que hablar con presidentes de clubes explicándoles que no podemos transar las fechas FIFA, los pocos días que tiene para trabajar la selección. Y ahora estamos hablando del primer día de trabajo de nuestro de nuestro nuevo entrenador, con nueva hoja de ruta".

De esta forma, la polémica continúa y será Berizzo quien decida si da permiso a los jugadores de Colo Colo para integrarse después o los castigos respectivos a tomar su los nominados no se integran a las 14:00 horas.

De Colo Colo Brayan Cortés, Gabriel Suazo y Esteban Pavez fueron nominados a la Roja, mientras Eduardo Villanueva, Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro y Alexander Oroz están citados dentro del grupo de proyección, considerando además que Suazo fue liberado por lesión y es baja también en el Cacique. Alexander Aravena de Ñublense también está considerado entre el grupo de jovenes.