Brayan Cortés celebró su nivel, pero no quedó conforme con la igualdad de Colo Colo ante la UC. El arquero ahora piensa en Curicó Unido, pensando en ser campeón a toda costa.

Colo Colo no pudo vencer a Universidad Católica y selló un empate sin goles en el estadio Monumental. Ahora el Cacique se enfoca en lo que será el partido con Curicó Unido, donde pueden ser campeones, como espera Brayan Cortés.

El arquero, figura destacada tras el Clásico con los Cruzados, quiere tener una fiest aen la Ruca el fin de semana. Eso sí, a menos de 24 horas de lo ocurrido con los de la franja, todavía se lamenta no haber salida con un mejor resultado.

Así lo dejó claro en conversación con el sitio oficial de Colo Colo, donde analizó todo lo que fue el Clásico con la UC. "Fue un partido que se nos complicó por ahí. Hay que corregir, fuimos protagonistas todo el partido y mejorando algunos detalles para el partido que se nos viene, donde queremos los tres puntos".

Brayan Cortés enfatizó en que el Cacique no se guardó nada para lograr los tres puntos, pero corrió riesgos que le pudieron costar caro. "Siempre fuimos a buscar el partido, quedamos mal parados y son detalles que por ahí tenemos que mejorar".

En esa misma línea, el portero albo valoró lo que fue su gran actuación, donde tuvo intervenciones claves para mantener su arco en cero. "Quizás me tocó trabajar un poco más, cuando el equipo me necesitó y no pudieron convertir. Quedamos con un sabor amargo por el empate", reconoció.

Brayan Cortés con la mente puesta en Curicó Unido

Brayan Cortés da vuelta la página del empate con Universidad Católica y ahora solo piensa en Curicó Unido. El domingo el Cacique puede levantar la copa si vence a los Torteros, su escolta y un rival que promete darle pelea en el Monumental.

"Es un partido importante para nosotros, estamos con toda la ilusión y el objetivo claro, que es ganar para salir campeones. Vamos a dejar todo dentro de la cancha, como todo el año. Ojalá disfrutarlo con la gente y nuestras familias", recalcó el portero.

Finalmente, Brayan Cortés insistió en que no piensa en otra cosa que no sea ser campeón. "Es un partido muy lindo, Curicó juega muy bien y es un rival difícil, pero nos preocupamos de nosotros. Tenemos el objetivo en mente y saldremos a buscar el partido".