Mucho se especuló durante esta semana que Arturo Vidal regresará a Sudamérica tras 15 años en Europa, específicamente al Flamengo. Noticia que dejó triste a los hinchas de Colo Colo, que quieren verlo nuevamente con la polera del Cacique en un gran momento.

Y quizás no están tan lejos de que ese sueño se cumpla, pues Marcelo Barticciotto dio una información muy potente respecto a este asunto: ambas partes consideran conversar la vuelta del King al Monumental, donde salió en julio del 2007 para ir al Bayer Leverkusen.

"Conversé con alguien del círculo muy cercano, pero muy cercano de Vidal y me dijo que Arturo está deseoso de conversar con Colo Colo ahora, en este momento. También hablé con gente del club que me dijo que quieren conversar con él", comentó en Radio Cooperativa el 7 del Pueblo.

"Por último Arturo quiere escuchar la idea, el proyecto, la sensación del club para lo que viene. Que no crean que no está interesado en conversar con Colo Colo para volver", ratificó Barti.

Y la idea, volvió a enfatizar, es para pelear la Copa Libertadores de este año. "No es para después de Flamengo, es para ahora, para saber lo que quieren hacer en el club".

Luego comentó que "entiendo a los dirigentes, que no quieren conversar con algunos futbolistas porque creen que están muy lejos. Y no los llaman. Y los jugadores quieren que hagan el intento, pasó con Bravo. Si no se llega a un acuerdo es otra cosa. Quieren hablar directamente con él".

Luego señaló que la idea puede ser atractiva para muchas marcas que pueden costear su salario. "Hay empresas que les interesa tener a Vidal en nuestro campeonato. Es una bomba, espero que explote", cerró el Barti.