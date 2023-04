Tras grandes actuaciones en la categoría Proyección, el joven Damián Pizarro captó la atención de Gustavo Quinteros y fue considerado para el primer equipo de Colo Colo. Y ya se ganó su lugar: el delantero de 18 años ya suma cuatro titularidades consecutivas, dos en Copa Libertadores.

En el último duelo ante Monagas, el delantero tuvo chances de aumentar la ajustada ventaja de los albos, pero falló en momentos de definición. Ante eso, le llegó un consejo de Claudio Borghi, ex DT del Cacique y ahora comentarista deportivo en TNT Sports.

"Tiene que aprender muchas cosas. Lo vuelvo a repetir, tiene que aprender que no todo es lucha. En base a lo que hablamos de Pizarro, a mí no me gusta opinar sin tener algún conocimiento de lo que hace en su vida deportiva, no me interesa la vida privada", partió diciendo.

"Me dicen que es un chico que tiene muchas ganas. Viene al gimnasio ocho de la mañana, hace su rutina de entrenamiento. Está siempre dispuesto y no solo a entrenar, sino que a jugar y a luchar mucho, pero para mí hay que exigirle un poquito más", continuó el Bichi.

"Yo le exigiría menos lucha y más juego. Me pueden decir 'se lleva a los rivales a la arrastra', pero yo lo trabajaría en lo que son los giros, para dónde girar y cómo girar, porque a veces giramos para el lado izquierdo y nos quedamos sin piernas", agregó.

"Si estás delante del arquero, ¿Qué tienes que hacer? Apuntar a un palo, no apuntes al arquero, prefiero que se te vaya por el palo que pegarle al arquero. Son cosas que a los 18 años se pueden seguir aprendiendo", cerró el comentarista.

Para el próximo desafío de Colo Colo, este domingo ante Palestino por el Campenato Nacional, Quinteros volverá a confiar en Pizarro para la delantera titular. Sin embargo, le cambiará su acompañante: en lugar de Marcos Bolados, Leandro Benegas completará la dupla ofensiva.