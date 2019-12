Barticciotto sin filtro sobre el posible regreso de Matías Fernández a Colo Colo: “El técnico debe decidir”

El regreso de Matías Fernández a Colo Colo, después de muchos intentos fallidos, puede quedar sellado esta semana.

El tema es que ha trascendido que pasa más por una intención dirigencial que del técnico, Mario Salas, algo que tiene contrariado a Marcelo Barticciotto, ídolo albo.

“Lo que más me preocupa es que en un club de fútbol, que en muchos no pasa, no se respeten los conductos regulares. ¿Quién debe pedir un jugador? El entrenador. Me preocupa que el técnico lo quiera y no lo traigan o que no lo quiera y lo traigan”, comentó el ex puntero en Al Aire Libre en Cooperativa.

“Está bien la figura del gerente deportivo, pero se conversa y el técnico es el que tiene que decidir. Es su esquema o si le gusta tener a alguien en el plantel”, profundizó.

Finalmente, Barti recalcó que “si lo traen de prepotencia, de obligación, el técnico está en todo su derecho no ponerlo, pero debería decir que si le traen un jugador que no quiere, se va. Antes se hacía, se hacían respetar, ahora no. Creo”.