Arturo Sanhueza defiende a los jugadores de Colo Colo: "La dirigencia tiene que saber tratar a los referentes"

Héctor Arturo Sanhueza es uno de los ídolos colocolinos en el último tiempo y se consagró como el capitán y referente de Colo Colo en la época del tetracampeonato y el título con Hugo Tocalli.

Es por eso que el ahora jugador de Fernández Vial salió a hablar de la situación que ha vivido el Cacique entre los futbolistas del plantel y la dirigencia de Blanco y Negro.

Sin embargo, antes habló de lo que significa y fue Colo Colo para él. "Uno mira a Colo Colo con cariño y respeto. La gente siempre está agradecida y uno también, se mira con pasión y respeto, siempre uno está pendiente de cómo están las cosas", expresó en Radio Cooperativa.

Arturo Sanhueza en el Cacique.

Además agregó que, "es difícil poder opinar, la verdad la saben solo los integrantes de las reuniones. No me corresponde opinar, tengo relación con algunos, con los utileros, uno desde afuera lo vivió, más allá de lo que se puede leer, no se puede decir si esto está bien o mal”

Para finalizar salió a defender a sus colegas. "Uno quiere estar en Colo Colo de por vida, se le toma un cariño inmenso al club. La dirigencia tiene que saber tratar a los referentes y a los jugadores que le han dado mucho a Colo Colo. Cada vez que pasa algo, Colo Colo sale en todos lados. Cuando hablan de cosas negativas uno lo siente, uno quiere que siempre le vaya bien a Colo Colo. Ojalá que las cosas mejoren y estén siempre bien”, sentenció.