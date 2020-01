Aníbal Mosa: "No me gusta el VAR"

Colo Colo eliminó a Universidad Católica en penales y jugará la final de la Copa Chile ante Universidad de Chile este miércoles, algo que dejó contento al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

"Era un partido importante ante el campeón y ahora nos enfocaremos en la final contra Universidad de Chile", comentó el mandamás albo.

Sobre los refuerzos, analizó que "para ser el primer partido se adaptaron muy bien. Mati viene sin jugar hace muchos meses, Blandi también entró. Contento por los jugadores, el cuerpo técnico y los colocolinos".

De paso, sinceró su postura con la "estrella" en Temuco para ayudar a Roberto Tobar. "No me gusta el VAR, prefiero no opinar de eso. Es una regla hoy y la aceptamos completamente", expresó el comerciante.

Finalmente, Mosa dijo de la fallida semi de la U con Unión Española que "yo no comento situaciones de otros clubes, prefiero no meterme para que el resto no hable de Colo Colo tampoco. Es algo que debe ver la ANFP".