Los hinchas de Colo Colo no sólo se fijarán en las camisetas blancas este domingo, cuando el Cacique reciba a Universidad de Chile en la edición 193 del Superclásico del fútbol chileno. Es que del lado azul habrá un viejo parroquiano del estadio Monumental: el defensor Matias Ezequiel Valdivia, que jugó siete años en el cuadro popular.

No es difícil pronosticar una lluvia de pifias para el zaguero de origen argentino. Pero el periodista, historiador y escritor Esteban Abarzúa va más allá y advierte la magra herencia que recoge Zaldivia de ex albos con la U en el pecho: "Ha sido preponderante en la seguridad defensiva de la U, pero no creo que sea decisivo por conocer el Monumental", explica.

El cronista cree que la experiencia "incluso puede jugarle en contra eventualmente" a Zaldivia. "Como le pasó, por ejemplo, a (Jean) Beausejour, que jugó y ganó clásicos (por Colo Colo en el Monumental) y cuando después pasó a la U, se peleó con (Mauricio) Pinilla y fue presa del nerviosismo del equipo", recuerda.

"Tampoco es que Zaldivia sea un gran jugador, como (Franco) Baresi. Me acuerdo del mismo caso de Gonzalo Jara, que también ganó clásicos con Colo Colo y jugó más o menos bien, y después en la U no pudo repetir. Son jugadores de selección, que ganaron Copas América y en la U no pudieron mostrar su nivel", apunta el comunicador.

"Podríamos ganar la Copa América con jugadores que no ganaron en el Monumental"



Esteban Abarzúa no tiene dudas. "El tema mental siempre influye, la atmósfera que rodea el clásico siempre influye y habría que ver por qué tantos jugadores de la U, tan distintos entre sí... hay una lista de más de cien jugadores que no ganaron en el Monumental desde 2001. Y no ganaron por una cuestión mental, porque la mayoría eran grandes jugadores", reseña.

Y hasta se anima con un desafío lúdico para los arqueólogos del futuro. "Podríamos hacer una selección super competitiva que probablemente ganaría otra Copa América, y que no ha ganado en el Monumental", apuesta el columnista de LUN.

Es que el dicho de que los clásicos son partidos aparte cobra vigencia cada año. "La mayor parte de las veces, Colo Colo y Universidad de Chile llegan como fuerzas parejas. Pero lo que pasa en la cancha es otra cosa", reflexiona Abarzúa.

De hecho, saca a colación el Campeonato Nacional 2020, que terminó con una dramática salvación por parte del Cacique. "Recuerdo cuando Colo Colo estaba por descender, que la U llegaba incluso mejor, pero no sé si es algo que influye. Debería, pero en la cancha suceden otras cosas". Ese clásico en Macul fue 0-0.

"No sé si esto seguirá pasando, pero llegan parejos. Hace dos años, cuando la U estaba con Dudamel también llegó súper bien. Estaba en tercer lugar y podía quedar puntera si ganaba. Pero perdió el partido, se convirtió en otro equipo y casi descendió. Estuvo a un par de minutos de descender, porque prácticamente no volvió a ganar desde ahí", concluye Abarzúa.