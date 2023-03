El partido más esperado de la fecha está a la vuelta de la esquina. Este domingo por la tarde, Colo Colo y Universidad de Chile se encontrarán en el Estadio Monumental para animar una nueva edición del Superclásico, donde una importante racha de 22 años se pondrá en juego.

El esperado duelo entre albos y azules ha mantenido atentos a los históricos de ambas veredas, quienes han ofrecido diversas predicciones para lo que sucederá este domingo. Ahora fue el turno de Gonzalo Fierro, quien conversó con Paulo Flores y RedGol.

"Hace bastante tiempo que los equipos no llegaban en momentos similares en cuanto a puntos y lo que vienen haciendo. En años anteriores han sido distintos, siempre llegaba uno encima que otro, uno arriba y otro en la parte baja. Ahora, es bien parejo", analizó el Pistolero.

Además, el ex Colo Colo destacó la experiencia que el zaguero Matías Zaldivia otorgará en el Superclásico, esta vez en el cuadro rival. Aún así, advirtió que no es lo mismo disputar este tipo de partidos con el blanco y negro que hacerlo con el azul.

"La experiencia de Zaldivia en el fútbol chileno, con todo el tiempo que estuvo en Colo Colo y lo que está haciendo en la U, lo hace un gran jugador y central. Creo que está traspasando su experiencia al equipo y va a ser fundamental, pero, a ver...", comentó.

"Está claro que jugar en el Monumental no es lo mismo que jugar en otros estadios y que jugar un Superclásico con la camiseta de Colo Colo no es lo mismo que hacerlo con la de la U. Son 22 años en que Colo Colo no pierde con la U en casa, son 10 años en que la U no le gana, eso es factor", siguió.

Sobre la formación del Cacique, donde destaca la posible ausencia de Maximiliano Falcón, Fierro aseguró que "uno quiere que estén los mejores y quienes tiene experiencia en estos partidos, pero el técnico tiene la última palabra y él decide quién juega".

"Colo Colo tiene jugadores muy importantes y hay referentes que a veces están fuera, que no les toca estar porque hay compañeros que lo hacen de igual manera. El técnico tendrá que ver quién está a la altura de las circunstancias para poder entrar y hacer un buen Superclásico", cerró.