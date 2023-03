Aunque después de tres años se permitirá el ingreso de público de Universidad de Chile al estadio Monumental, los ex futbolistas azules que hoy están en radio o televisión se marginarán de la visita a Colo Colo este domingo en una nueva edición del Superclásico.

Pinilla, Herrera y cía: comentaristas azules no asistirán al Superclásico en el estadio Monumental

En los últimos años se ha ampliado considerablemente la presencia de ex futbolistas en los programas deportivos de radio y televisión. Pero pese a la imparcialidad que recomienda la función de comentarista, rara vez se quitan la camiseta a la hora de opinar y precisamente, eso les ha permitido mantenerse a la vanguardia, ahora en las comunicaciones.

Sin embargo, hay cosas que no pueden permitirse. Y es lo que veremos este domingo en el Superclásico que disputarán Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, con total ausencia de ex futbolistas azules en sus actuales funciones. Ni Mauricio Pinilla, ni Johnny Herrera, ni Jean Beausejour, ni Rodrigo Goldberg pondrán un pie en Macul.

La cosa pudo ser distinta en la edición 193 del duelo de mayor rivalidad en el fútbol chileno. Por primera vez en tres años, público visitante podrá acceder al recinto de Pedrero. Pero para los ex jugadores no existen las garantías para que se ubiquen en las casetas o los pupitres asignados a la prensa. Así que por televisión nada más.

Las formaciones de los equipos de radio y televisión



Con la salvedad de los ex jugadores, en TNT Sports la transmisión central tendrá a Claudio Borghi y Aldo Schiappacasse en comentarios y a Claudio Palma en la narración; y la previa pondrá en la cancha a tres periodistas: Gonzalo Fouillioux, Nahla Hassan y Marcelo Muñoz. Para el postpartido habrá una edición de Todos Somos Técnicos con ex jugadores, pero aunque el estadio estará desalojado, no fue considerado Johnny Herrera.

Las radios optaron por la misma medida. ADN tendrá como novedad a dos relatores en paralelo, Tito Garrido y Tatán Luchsinger, con el Tigre Cruces y Cristián Ávila Soto en terreno. Beausejour comentará junto a Cristián Arcos y Leonardo Burgueño, desde un monitor; y Jorge Valdivia está dispensado por sus problemas personales.

Cooperativa tampoco quiso problemas. Rodrigo Goldberg no fue convocado y Marcelo Barticciotto disfruta sus vacaciones. El único ex será Marcelo Espina, que comentará el partido desde Argentina. Igor Ochoa en el análisis, Pato Muñoz en la conducción, y Rodrigo Gómez con Francisco Caneo en el trabajo periodístico conforman la formación en Macul.

Por su parte, radio Agricultura prescindirá de Mauricio Pinilla y Cristián Caamaño, quienes harán comentarios desde los estudios centrales de la emisora y por Agricultura TV. Sacará la cara por los ex el gran Patricio Yáñez, mientras la narración correrá por cuenta de Marcelo González Powergol y las informaciones con Cristián Alvarado y Carlos Rudloff.