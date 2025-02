Iván Zamorano recordó su paso por el Real Madrid en donde se refirió a su icónico gol frente al Deportivo La Coruña en los minutos agónicos del partido que definió al campeón de la Liga el año 95 en donde el goleador nacional cerró el 2-1 del encuentro.

En su paso por los Merengues, Zamorano logró el trofeo Pichichi 1994-1995, además de ser nominado a Balón de Oro y en conversación con DSports, el jugador nacional recordó el gol que lo hizo realizar algo inédito en su carrera, que no volvió a repetir.

El momento inédito de Zamorano en el Real Madrid

En conversación con el medio, el jugador que estuvo en la escuadra merengue durante cuatro temporadas convirtiendo un total de 101 goles en 173 partidos, recordó un icónico momento: El gol en los minutos finales al Deportivo La Coruña en donde realizó una inédita celebración.

“Creo que fue un momento importante, lo gané todo. Fui campeón, fui Pichichi, hice el gol del título faltando cuatro minutos para terminar el partido con el Deportivo La Coruña”.

“Pero tu ves ese gol y yo hice algo que no he hecho nunca en mi carrera, creo que es la única vez que lo he hecho, que me he quitado la camiseta para celebrar un gol”.

Agregando: “Es la única vez, no me la he quitado nunca y creo que ese gol forma parte un poco ya de mi historia, es un gol muy importante, por el año, por ese año tan difícil. Al principio esa dificultad que trate de sacarla adelante y mira, salió un año espectacular”.

La historia detrás del 1+8: La reinvención de Zamorano

“El primer año que llega Ronaldo elige el 10 y juega el primer año con esa, pero el segundo año, recuerdas, después del mundial del 98 el sufre algún problemita de salud y me llama Massimo Moratti (presidente del Inter) y Sandro Mazzola que era el director deportivo”.

“Me dicen: ‘Sabes Iván, mira, ¿Por qué no le damos la 9 a Ronaldo? Está pasando un momento difícil a nivel de motivación. Y yo le digo: ‘perfecto’.

Agregando: “Yo no tengo problema porque se lo estoy entregando al mejor del mundo, al fenómeno. Se lo entregué, pero yo tenía que reinventarme y le dije: “Mira, voy a jugar con una camiseta que sume el 9. Y Massola me dice “perfecto” y yo le digo: “Sí, pero le voy a poner el signo más’. Me dice: ‘no, eso no lo puedes hacer'”.

El jugador señaló que tras llamar a Moratti, la idea fue aprobada y comenzó a utilizar la 1+8. “Una de las camisetas más vendidas de la historia del fútbol italiano, hasta el día de hoy, me pone contentísimo cuando voy a Italia a ver al Inter y veo por la calle llegando al estadio camisetas con el 1+8, me encanta”.

