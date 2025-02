Iván Zamorano es uno de los jugadores históricos del Inter de Milan en donde fue parte del plantel nerazzurri en donde jugó en 5 temporadas vistiendo la recordada camiseta 8+1, la cual se hizo muy popular con los hinchas del equipo.

Pero recientemente, en conversación con DSports, el goleador de la Roja se sinceró sobre la situación que lo hizo dejar la 9 y el proceso que llevó para poder reinventarse.

La historia detrás del 1+8: La reinvención de Zamorano

“Cuando uno tiene una dificultad, uno trata de reinvertirse y creo que lo del 1+8 es una reinvención”, comenzó señalando el exdelantero. En donde comentó que le pidieron dejar el icónico 9 para pasársela a Ronaldo.

“El primer año que llega Ronaldo elige el 10 y juega el primer año con esa, pero el segundo año, recuerdas, después del mundial del 98 el sufre algún problemita de salud y me llama Massimo Moratti (presidente del Inter) y Sandro Mazzola que era el director deportivo”.

“Me dicen: ‘Sabes Iván, mira, ¿Por qué no le damos la 9 a Ronaldo? Está pasando un momento difícil a nivel de motivación. Y yo le digo: ‘perfecto’.

Agregando: “Yo no tengo problema porque se lo estoy entregando al mejor del mundo, al fenómeno. Se lo entregué, pero yo tenía que reinventarme y le dije: “Mira, voy a jugar con una camiseta que sume el 9. Y Massola me dice “perfecto” y yo le digo: “Sí, pero le voy a poner el signo más’. Me dice: ‘no, eso no lo puedes hacer'”.

Zamorano señaló que se negó a aceptar esta respuesta y llamó a Moratti para hablarle de su idea, quien llamó a la federación y fue aprobada. “Al principio yo lo hacía con tela adhesiva, al cuarto o quinto partido, la marca de ropa ya mandaba la camiseta con el 1+8″.

“Una de las camisetas más vendidas de la historia del fútbol italiano, hasta el día de hoy, me pone contentísimo cuando voy a Italia a ver al Inter y veo por la calle llegando al estadio camisetas con el 1+8, me encanta”.

