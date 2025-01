Iván Zamorano es una de las figuras más emblemáticas de la selección chilena en donde junto a Marcelo Salas lideraron la dupla Sa-Za con la cual clasificaron al Mundial de Francia 98 llegando a octavos de final. También, en el año 2000, fue goleador de los Juegos Olímpicos de Sidney con seis tantos, en donde la Roja se llevó el tercer puesto.

El jugador debutó con la selección el año 87 y, a pesar de ser uno de los goleadores del Campeonato Nacional, su llegada a la selección involucra una divertida anécdota.

La llegada de Zamorano a la Roja

En conversación con Mega Deportes junto a Salas, el periodista Gustavo Huerta les consultó sobre la diferencia de oportunidades para salir de Chile entre los jugadores de su generación con los de actuales, en donde Zamorano se refirió a carrera y además, reveló la divertida anécdota.

“Yo cuando me fui a Europa no tenía representante, muchas veces el representante hace una labor inmensa para llevarte a Europa, hoy día hay chicos que hacen 5 goles en primera división y ya estamos todos diciendo que se vayan a Europa”.

En la misma línea agregó: “Yo por lo menos, recorrí un camino en Cobresal yo fui campeón y goleador… en la selección debuté y apareció recién una oportunidad esporádicamente porque fue una anécdota, porque llevaban a Hugo Rubio y me vieron a mí y dijeron ‘chuta, llevamos a Hugo y llevemos a este de llapa’.

“Me llevaron de yapa, llevemos a este porque tiene condiciones, y me vendieron a Italia y terminé jugando en Suiza a préstamo. Entonces también hay que vivir procesos que son importantes del punto de vista de la madurez, de la experiencia, mi techo siempre fue seguir creciendo, llegar al Real Madrid nunca me lo esperaba, pero era un sueño”, explicó.

