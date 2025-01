El ídolo de la selección chilenaIván Zamorano se refirió al complejo momento que vive la Roja en donde está en los últimos puestos de la tabla de las clasificatorias para el Mundial de Canadá, México, Estados Unidos que se disputará el 20216.

Los dirigidos por Ricardo Gareca se encuentran en el puesto número 9 de la tabla, en el penúltimo lugar, con 9 puntos, superando solamente a Perú que se encuentra con 7 y muy lejos de Argentina, el puntero, que suma 25 puntos.

El análisis de Zamorano sobre el presente de la Roja

El icónico delantero nacional, que brilló en equipos como Colo Colo, Real Madrid y el Inter de Milán, se refirió al la selección chilena y sus resultados en conversación con Mega deportes, en donde también estuvo presente Marcelo Salas.

“El fútbol chileno y el hincha chileno merece mucho más”, comentó Zamorano. Por su parte, Salas agregó: “Si no estamos todos en la misma dirección estás mal, entonces, la verdad que eso no lo veo, hace rato no voy a los consejos porque de verdad no sirve de mucho ir, y lo que espero es que se pueda mejorar, sobre todo en organización”.

Al ser consultado sobre si le gustaría ser presidente de la ANFP, Salas se rio y le dijo a su compañero: “Vas tú”, a lo que Zamorano respondió. “Te acompaño yo”.

El inicio de la dupla Sa-Za

En el espacio, la dupla que llevó a la selección chilena al Mundial de Francia 98 en donde llegaron a octavos de final, se refirió a su popular apodo con el cual lideraron la ofensiva de La Roja durante años.

“Todo el mundo hablaba de la Ro-Ro (Ronaldo- Romario) y nosotros éramos los Sa-Za, nosotros llevábamos más goles”, contó Zamorano, para luego agregar que la idea de utilizar una polera con el apodo bajo la camiseta fue idea de Salas.

“Salíamos nosotros y un infiltrado, adivina quién era el infiltrado: el Toby Vega, entre medio de los dos sale el guatón Vega y sale la dupla Sa-Za y Vega se había pintado ‘grande Toby'”.

En la misma línea, negaron los rumores de rivalidad. “Se dicen muchas cosas desde afuera y la realidad era totalmente”.

“Si tú me dices ‘¿teníamos ciertas diferencias?’. Sí. Marcelo es 8 años menor que yo, sí, pero si a mí me dices ‘qué jugador chileno te va a defender a muerte en la cancha’, yo elijo a Marcelo y yo lo iba a defender a muerte a lo que él hacía en la cancha”.

“Hoy día estamos más maduros, hemos tenido la posibilidad de convivir mucho más, con las familias y todo eso, es indudable que muchas veces se dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad”, explicó Zamorano.

