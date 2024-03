Apenas van recorridas 4 fechas del Campeonato Nacional y ya tres entrenadores partieron de sus equipos, porque Universidad Católica, Everton y ahora Audax Italiano se quedaron sin estrategas.

Los itálicos tuvieron un nefasto arranque en el Campeonato Nacional, porque jugaron cuatro encuentros, en los cuales perdieron tres y apenas ganaron uno, lo que le pasó la cuenta al DT Walter Erviti.

En su llegada al país el ex volante de Boca Juniors había señalado que no tenía un propósito deportivo, ya que declaró en As que “no me siento un DT, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios y vengo acá a glorificar a Dios desde mi rol de entrenador”.

Parece que la voluntad del altísimo es que el argentino durara poco en el cargo, porque según publicó En Cancha, Erviti renunció la noche del domingo, aduciendo problemas personales.

¿Llega Jaime García?

Apenas se va un entrenador de un equipo empieza a sonar fuerte el nombre de Jaime García, quien está esperando el llamado para volver al ruedo.

El estratega está libre, debido a que tras su paso por Ñublense decidió hacer un viaje profesional a Europa, para conocer nuevas metolodogías de trabajo y tras ello no ha tenido la suerte de encontrar trabajo.

Audax Italiano se puso de inmediato a buscar adiestrador, y el nombre de Jaime García es pedido por los hinchas verdes, pero la última palabra la tendrán sus dirigentes, que en el último tiempo han contratado a técnicos argentinos, salvo la excepción de Francisco Arrué, quien duró poco en el cargo.

