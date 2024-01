El presidente de salida de Huachipato, Victoriano Cerda, volvió a negar propiedad o injerencia en Universidad de Chile. Además se refirió al arribo de Gustavo Álvarez desde los acereros a la U y la venta en proceso del club de Talcahuano.

“No tengo ninguna relación con la propiedad de universidad de Chile, esto o he dicho en más de una oportunidad. Pero lo puedo volver a responder porque entiendo que vende”, dijo Victoriano Cerda en ESPN F90.

El todavía timonel del vigente campeón del fútbol chileno agrega que “tampoco tengo ninguna influencia ni injerencia en la U ni en otro equipo que no sea Huachipato. Antes de la U me colgaron la propiedad de San Marcos de Arica, hubo periodistas irresponsables que aseguraron tener incluso documentos. Lo mismo la U”.

“Todavía no entregan documentos que acrediten que tengo algo que ver con la U y les voy a decir por qué no: porque no existen, no tengo ninguna relación. Mentir es muy fácil. También se me achacó la propiedad de La Serena, y los mismos sacaron un reportaje con los WhatsApp de La Serena, y yo no aparezco en ninguno mencionado directa o indirectamente, sólo con un epíteto grotesco a propósito del préstamo de Jimmy Martínez, que dicen que esto lo frenó el… censurado. Un chorizo de palabras refiriéndose de mí”, complementa.

Sobre el tema concluye que “todos los pelotudos que decían que yo era dueño de La Serena, ¿dónde están? Son los mismos que dicen que tengo propiedad o injerencia den Universidad de Chile”.

Álvarez y venta de Huachipato

Sobre la salida de Álvarez de Huachipato a la U explica que “la cláusula de Gustavo era de 800 mil dólares y Universidad de Chile después de varios planteamientos de diversa índole, muy creativos, terminó ofreciendo algo que nos pareció razonable, que era una cláusula de salida con un pago del 25% de esa cifra como valor fijo más sumas variables donde podría llegarse al total de otro monto a largo plazo. Las instituciones cedemos porque somos seres humanos”.

“Gustavo tenía interés en razón de intereses familiares y de su desarrollo personal. Cedimos a no recibir ese dinero como pago al contado, sino asumiendo el riesgo”, añade.

Por último, abordó su inminente salida de los acereros: “el proceso va a tomar un grado de tiempo, como cualquier transacción comercial, más aún por ser fútbol, que es una actividad más dificultosa. Éstas son entidades bastante líquidas, no hay un interés tan relevante como la gente cree por entrar”, expone.

Sentencia que “implica un proceso de contratación de un banco de inversión, que es en lo que estamos hoy. Después viene un proceso de análisis de las posibles propuestas que nos lleguen y después la concreción de la venta”.

