Comenzó la fecha 20 del Campeonato Nacional. Magallanes y Unión Española se encontraron en el inicio de la jornada, y el duelo disputado en en el Municipal de San Bernardo terminó con una alegría para la Academia: triunfaron por 1-0 sobre el equipo de Ronald Fuentes.

Un gol tempranero de Joaquín Larrivey le permitió festejar a los carabeleros. A sólo tres minutos del inicio de partido, el delantero cabeceó para la apertura de la cuenta y el que sería el solitario tanto del encuentro. Pudieron sostener el resultado, aunque con polémica.

Cerca del final del partido, a los 83′, Vicente Conelli anotaba la igualdad, pero un banderín arriba le amargó el festejo. Incluso después de una revisión de VAR, y aunque parecía en línea, el gol de Unión Española fue anulado y así el marcador se mantuvo en un 1-0.

Otro trago amargo para los hispanos, pero un resultado tremendamente importante para Magallanes. La Academia salió de zona de descenso luego de nueve fechas en los últimos puestos: ahora, llegó a 19 puntos y quedó 14°, arriba de Curicó Unido y Deportes Copiapó.

Eso sí, aún falta que los torteros (con los mismos puntos) disputen su partido de la fecha. Enfrentarán este domingo al León de Atacama, que sigue como el solitario colista con 16 unidades, y un triunfo puede volver a poner al equipo de Mario Salas en la zona de peligro.

Para continuar la jornada, este sábado se jugarán Huachipato vs Coquimbo Unido, Universidad Católica vs Audax Italiano. El domingo tendrá a Ñublense vs Cobresal, Everton vs Colo Colo, Copiapó vs Curicó y Unión La Calera vs Palestino. El lunes juega U. de Chile y O’Higgins.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional