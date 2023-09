El empate del Superclásico 194 no movió mucho la tabla de posiciones pero sí lo hicieron los partidos de la jornada dominical. La victoria de Cobresal sobre Coquimbo Unido y el triunfo de Magallanes ante Palestino dejó encendida la lucha por el título y también por el descenso.

Los mineros vencieron a los piratas por 3-2, con goles de Franco García, Alejandro Camargo y Gastón Lezcano. Ese triunfo les permitió estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, donde ahora suman 46 puntos. Le sacan siete de distancia a Huachipato, que va segundo y tiene un partido menos.

Por otra parte, la victoria de Magallanes por 2-0 sobre Palestino movió la parte baja de la tabla de posiciones. La Academia sumó 22 puntos y quedó en el lugar 14º, sentenciando así a Curicó al puesto 16º con 21 unidades y peor diferencia de gol que Deportes Copiapó.

Los árabes, en tanto, se mantienen quintos con 35 puntos, empatados con Colo Colo (3º) y Everton (4º); la derrota dejó a Coquimbo Unido en el séptimo puesto con 32 unidades y cada vez más ajustados en la zona de copas internacionales.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023:

¿Qué partidos pendientes quedan?

La tabla se puede mover después de terminada la fecha 23 del Campeonato Nacional porque hay tres partidos reprogramados que se recuperarán entre el 13 y 14 de septiembre. Se trata de Curicó Unido vs O’Higgins (F22), Colo Colo vs Copiapó (F16) y Huachipato vs Palestino (F22).

¿Cuándo vuelve a jugar Cobresal?

El próximo partido del elenco minero será el sábado 23 de septiembre. A las 17:30 horas, Cobresal visitará a Colo Colo en el estadio Monumental por la fecha 24 del Campeonato Nacional.