El regreso oficial del fútbol chileno ha tenido problemas no sólo por el comportamiento de los hinchas, sino que también por una polémica decisión. El Consejo de Presidente aprobó el cambio en el reglamento para permitir a los clubes tener a seis extranjeros, lo que ha desatado una guerra con el SIFUP.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales se ha opuesto con todo y se declaró en paro a días del inicio del Campeonato Nacional. Esto con una votación en la que Marcelo Díaz se mostró en contra y que ha llevado a la entidad a responderle.

“Estamos a la espera, con tranquilidad. No solo hemos hecho el seguimiento, sino el trabajo que intentamos demostrar por bastante tiempo. Esperemos que, por el bien del fútbol, la decisión se revierta. No es una pelea del Consejo de Presidentes con el Sindicato para ver quién tiene más fuerza. Estamos tranquilos. Esperamos que todo lo que se decida sea en bienestar del fútbol”, dijo a Radio ADN el secretario del SIFUP, Luis Marín.

Para el ex arquero, la ANFP debe revertir la situación o el torneo no comenzará. “Si la decisión sigue, el paro se mantiene. No hay un punto intermedio. La asamblea fue muy clara”, recalcó.

SIFUP le responde a Marcelo Díaz por el paro

Marcelo Díaz fue uno de los cuatro capitanes que votó contra el paro del fútbol chileno por los seis extranjeros. Carepato se refirió a su decisión y reveló que fue por un tema de compañerismo.

“Fue por la sencilla razón de que acá somos seis extranjeros. Yo no puedo votar, aunque pueda estar en contra, no puedo votar en contra de mis propios compañeros”, lanzó.

Pero sus dichos no gustaron para nada en el SIFUP, desde donde le respondieron con todo. “Más allá de las proyecciones, el trabajo está hecho. Nunca hemos buscado el paro, pero son decisiones cuando la gota rebasa el vaso. No somos un gremio que se caracterice por paralizar constantemente, trabajamos para que el fútbol tenga una mejoría y esta es una nueva oportunidad”, recalcó Luis Marín.

Eso no fue todo, ya que el secretario de la entidad señaló que la excusa de Marcelo Díaz “es una declaración con mucha falta de información. Acá no se está votando para que se vaya un extranjero, sino para que haya cinco en cancha. Ahí el DT tendrá que ver cuántos cita”.

“Se tergiversa el contexto final, pero la votación no busca que se vaya un jugador. Estamos votando por el bienestar del fútbol. Marcelo jugó en México y él sabe lo que pasó cuando se liberaron los cupos de extranjeros. Buscamos que los juveniles tengan una fuente laboral mañana y sean el componente mayoritario de los planteles chilenos”, sentenció.

Por ahora, el SIFUP y el fútbol chileno esperan por la decisión que se tome en el Consejo de Presidentes. De no revertirse la medida, los torneos no se jugarán.

¿Cuándo se votará por los seis extranjeros en el fútbol chileno?

La ANFP citó a un nuevo Consejo de Presidentes para este miércoles 14 de febrero. En dicha instancia se definirá si se aprueban los seis extranjeros en la cancha, en el plantel o se vuelve a los cinco.

¿Cuándo comienza el Campeonato Nacional 2024?

El Campeonato Nacional 2024 tiene programado su inicio para este fin de semana. Será el viernes 16 de febrero cuando a las 21:30 horas Ñublense y Coquimbo Unido jueguen el primer partido oficial del año, siempre y cuando se termine el paro del SIFUP.

