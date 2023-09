Rodrigo Holgado, ex goleador de la Primera B con Coquimbo Unido en 2018, volció este 2023 a los pastos que lo hicieron una figura en la Cuarta Región. En el Pirata, el delantero ha vuelto a lucirse como un tremendo pepero.

En el duelo ante O’Higgins, el Turro volvió a hacer de las suyas y fue importante para la remontada pirata, anotando el gol del transitorio empate desde los doce pasos. Los micrófonos se de TNT Sports se acercaron al puntero de Coquimbo, ávidos de conocer su versión de lo acontecido en el Sánchez Rumoroso.

“Hace mucho tiempo que no ganábamos. Siete partidos es un montón. Necesitábamos ganar así. El primer tiempo no jugamos bien, fue de lo peor del campeonato. Pero en el segundo apareció esa garra y por suerte llegaron los goles”, señaló Holgado, quien además le puso ciertas fichitas a su compañero en ataque, Javier Parraguez, ingresado a los 56′ por Benjamín Chandía.

“Por suerte entró Parraguez que viene bien y los dos delanteros pudimos marcar. Volvimos al triunfo, lo necesitábamos”, advirtió Holgado, tirándole flores a su compañero.

En cuanto al gol desde los doce pasos, Holgado aseguró que no fue la mejor definición. “Le pegué mal esta vez. Tengo la suerte de que está entrando. A veces al delantero no le entran los goles. Me están saliendo y hay que aprovechar”, confesó, como queriendo que la suerte le siga acompañando.

“Nos quedan cuatro de seis partidos en esta cancha, donde somos fuertes. Tenemos que aprovechar. Quedan seis finales y queremos dejar a Coquimbo lo más arriba posible”, cerró el goleador pirata, quien, además de su anotación, puso habilitó a Parraguez en el golazo que selló el triunfo de los coquimbanos.

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional?

El elenco de la Cuarta Región recibirá el próximo sábado 30 de septiembre a Ñublense, en el Sánchez Rumoroso. El duelo está programado para las 12.30 horas.

¿Con cuántos goles Rodrigo Holgado fue goleador de la Primera B en 2018?

Rodrigo Holgado se elevó como goleador del ascenso en 2018 anotando 18 tantos. Esa proeza lo puso en el radar de Audax Italiano, equipo con el que jugaría más de medio centenar de encuentros entre 2019 y 2021.