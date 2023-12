Cóndor Rojas contra el SIFUP por fondo de retiro: "No representan a los futbolistas"

En el centro de la polémica quedó, esta semana, la entrega del Fondo de Retiro para ex jugadores, que realizó el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), donde varios históricos de nuestro balompié pusieron el grito en el cielo por esta iniciativa.

El primero de ellos fue Reinaldo Navia, que en su cuenta de Instagram, apuntó contra el presidente del órgano gremial, Gamadiel García, al afirmar que “lo busqué para hablar y se hizo el hueón“, y agregar que en esta iniciativa “se ha dejado de lado a las generaciones pasadas“.

En la misma línea, se mostró muy crítico Roberto Cóndor Rojas, histórico ex arquero de la Selección Chilena, quien atendió el llamado de RedGol para expresar su preocupación porque el Fondo de Retiro no contempla a todos los ex futbolistas, y advierte que se eligió “a dedo” a quienes reciben el beneficio.

“El sindicato de jugadores actuales y de exjugadores, es uno solo. Por ser sindicato tiene que tener un espíritu colectivo, principalmente aquello que están más necesitados dentro de la colectividad, ¿cierto?”, parte su crítica el ex Colo Colo, que apunta a tres puntos claves.

¿Por qué Rojas está en contra del Fondo de Retiro del SIFUP?

“El sindicato actual, en relación a una reunión que tuvieron con la antigua administración, se propuso distribuir cualquier bono beneficente hacia el sindicato de jugadores para ser repartido entre todos los ex jugadores por igual, sea cual sea el monto”, explica el Cóndor.

En esa línea, agrega que “resulta que el sindicato actual no hizo ese acuerdo y lo hicieron de una forma muy equivocada, me parece, es una opinión desde lejos, porque se pierde el espíritu colectivo cuando tú haces así, y tú no puedes privilegiar solamente a un grupo de jugadores de un sindicato, el beneficio tiene que ser general”.

“La actual directiva del sindicato está totalmente equivocada, tiene responsabilidad por todos los asociados actuales y los ex asociados, principalmente los ex asociados porque son lo que más necesitan, o sea el sindicato no puede privilegiar a un grupo de jugadores que se retiraron, por ejemplo, este año, yo creo que eso no es justo“, sostiene Rojas.

Junto con afirmar que “el sindicato no está siendo representativo de forma colectiva“, el ex arquero sostiene que el reparto de dinero que hace el SIFUP, “tiene que ser de forma colectiva, no puede ser de un grupo de jugadores que lo escojan así porque son buenas personas. Todos los que han participado, antiguos y actuales, tienen la misma condición de recibir ya sea cual sea el monto”.

Para finalizar, el Cóndor Rojas sostiene que desde la directiva comandada por García, “me parece que no pensaron de forma colectiva, están pensando de forma muy individual y no es lo que se espera un sindicato de jugadores”.

¿Cuánto dinero entrega el SIFUP a los futbolistas retirados?

Según dio a conocer el propio organismo, el reparto para los 27 ex jugadores que reciben el beneficio, se divide en tres tramos:

15 años de carrera a 17 con 11 meses: 8 millones de pesos

18 años de carrera a 19 con 11 meses: 13 millones de pesos

20 años de carrera o más: 20 millones de pesos

¿Cuánto tiempo lleva entregándose el fondo de retiro?

La entrega del fondo de retiro del SIFUP no es nuevo. Con la de este 2023 ya son seis años en que se ha otorgado el beneficio a los jugadores que han colgado los botines.

