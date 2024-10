El actual presidente del cuadro caturro aseguró que dejará la institución cuando haya un superávit. “Antes de eso no me voy”, afirmó.

Santiago Wanderers está atravesando un complejo momento en la Primera B. El cuadro caturro vio como su último encuentro fue suspendido por la ausencia de guardias de seguridad, dejando en suspendo una liguilla a la que podrían haber clasificado si vencían a Universidad de Concepción.

Además, Marcelo Cañete acusó que la dirigencia del cuadro porteño despidió a Jaime García del equipo por no sacarlo de su once inicial. Según el jugador, los dirigentes no querían renovarle y por lo mismo metieron presión para que no jugará más.

Todos las críticas por este lamentable presente apuntan a un solo hombre: Reinaldo Sánchez. El actual presidente de los caturros no convence con su gestión y son varios los hinchas que lo quieren ver fuera del club.

Sin embargo, ese deseo choca con la postura de Sánchez, quien en charla La Estrella de Valparaíso sacó la voz y dejó en claro que falta bastante para que decida dejar el club.

El empresario declaró al mencionado medio que “cuando yo me retire de Santiago Wanderers voy a dejar al club con superávit. Te aseguro que va a ser así. Después de eso recién me voy a ir, antes no”.

Santiago Wanderers está atravesando un complejo presente deportivo e institucional. | Foto: Photosport.

“Las críticas son injustas. Nadie se acuerda que cuando llegué teníamos un punto en Primera División, ni que el año pasado estuvimos a punto de subir”, agregó el empresario.

Con este complejo panorama el primer equipo de Wanderers está atento a lo que decida la ANFP tras la suspensión del partido ante Universidad de Concepción. El Campanil quiere los puntos por secretaría, lo que se traduciría en el adiós de los caturros a cualquier opción de jugar la liguilla.