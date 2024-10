El actual capitán y el ex goleador caturro se unieron en redes sociales para reclamar contra la actual administración del club porteño.

Santiago Wanderers cometió un papelón de aquellos en el cierre del torneo de Primera B, ya que no pudo jugar su partido ante Universidad de Concepción, por la ausencia de guardias de seguridad, que reclaman el no pago de sueldos por parte del presidente del club, Reinaldo Sánchez.

Desde la institución se limitaron a informar que la suspensión de su encuentro fue “por disposición de la Delegación Presidencial de Valparaíso” y el motivo es “por motivos de seguridad“. Un comunicado que sacó ronchas en el entorno del club.

De hecho, dos de los últimos goleadores que tuvo Wanderers, como Carlos Muñoz y Ronnie Fernández, unieron fuerzas en redes sociales para manifestar la molestia de los hinchas por este nuevo papelón de la dirigencia de Reinaldo Sánchez.

Muñoz y Ronnie contra Sánchez por papelón en Wanderers

Desde Malasia, el actual jugador del Selangor FC manifestó sobre el comunicado del cuadro porteño que “¡no aclares que oscurece!“, para luego lanzarse contra la actual administración del club al calificar de “lamentable” el actual momento institucional.

“¡Es impresentable lo que hoy sucede con Wanderers! Que lástima por la gente que realmente se preocupa día a día por el club y entrega más de lo que corresponde sólo por amor”, escribió Ronnie Fernández en Instagram.

Por la misma red social, el actual capitán de los porteños, Carlos Muñoz, expresó que “el sentimiento de rabia y pena es gigante, el no entender como un club tan grande puede y nos hacen pasar por esto. ¿Dónde están? No jueguen con el amor a nuestro club, que ustedes no nos representan, nunca lo harán”.

“No jueguen con la necesidad de trabajo de las personas, que muchos a ustedes no los necesitamos para continuar, y por lo mismo somos capaces de levantar la voz, ir de frente y no moverles la cabeza aceptándoles todo como tantos que tienen bajo su condición”, agregó el delantero hacia Sánchez y los dirigentes.