Santiago Wanderers vive días agitadísimos. El club de Valparaíso viene de una insólita suspensión contra Universidad de Concepción, donde una paralización de los guardias por servicios impagos no permitió jugar el partido. Eso cuando el plantel todavía no se reponía del despido de Jaime García.

Las malas noticias continúan en el puerto y ahora se suma un capítulo muy complicado. Luego de que Marcelo Cañete acusara que Jaime García fue despedido por no sacarlo del equipo a pesar de las instrucciones de la dirigencia, que no quería renovarlo, en Wanderers actuaron.

Según comunicó La Tercera, Andrés Sánchez, director e hijo del presidente del elenco caturro, presentó una querella contra Marcelo Cañete por injurias graves. Pide una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias mensuales para el mediocampista.

En el documento al que accedió el diario, se incluyeron declaraciones de Cañete en una entrevista con un medio nacional. “Lamentablemente, a Jaime le costó el puesto no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros”, dijo, entre otras cosas.

Marcelo Cañete fue demandado por Andrés Sánchez | Photosport

Otro lío en Wanderers: demandan a Marcelo Cañete

“Uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador: ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele”, fue otra de las aseveraciones de Marcelo Cañete, ahora demandado por injurias graves.

“No estoy jugando por lo contractual. Si juego un partido más, se renueva automáticamente para el 2025. Sé que no me dejan jugar por esa razón, no me dejan competir. He jugado todo el torneo y cuando se me estaba por cumplir la renovación, da la casualidad que no pude jugar más”, dijo también.

En esta temporada, Marcelo Cañete ha jugado 24 partidos. No ha sumado minutos desde que Jaime García dejó la banca, siendo el último encuentro en su registro el empate contra Santiago Morning en la fecha 26. No fue convocado frente a Curicó Unido ni Deportes Antofagasta en octubre.