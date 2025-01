Un excelente desempeño tuvo el jugador de Universidad Católica, Juan Francisco Rossel, en la victoria de Chile versus Venezuela durante el debut de la Roja en el Sudamericano Sub 20 en donde marcó dos goles.

El joven de 19 años formado en UC señaló tras le triunfo: “Estoy con la confianza, se me están dando las cosas, pero me lo tomo con humildad, porque aún no hemos conseguido nada, tenemos que seguir trabajando”.

“Nosotros nos jugamos más que una clasificación al Mundial, ya estamos clasificados, así que ahora queremos mejorar la actuación del país haciendo un buen Sudamericano”, agregó.

La historia de Juan Francisco Rossel

El jugador que nació el 17 de marzo del 2005 se ha convertido en una figura importante dentro de la selección sub-20, sin embargo, estuvo muy cerca de representar los colores de Ecuador.

Rossel celebra uno de sus goles ante Venezuela

Rossel llegó a Universidad Católica cuando solo tenía 4 años y el 20 de diciembre del 2022, con 17 años, firmó su primer contrato profesional.

La madre del jugador es ecuatoriana, por lo que el tiene la nacionalidad y tuvo la opción de representar esa selección.

Esa oportunidad llegó cuando Rossel tenía 17 años, el Tri tuvo un acercamiento con él para que se sume al equipo, por lo que viajó a Guayaquil para entrenar con la Sub-17. Pero, finalmente, se decidió por La Roja.

“Mi sueño es representar a Chile en la selección absoluta. Por qué no estar representando al país en Copa América o un Mundial. Es mi sueño, trabajo para eso. Si subo mi nivel, puede llegar el llamado”, señaló hace algunos años en diálogo con la UC.

