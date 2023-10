La definición de la Primera B está de infarto. Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Iquique tienen chances matemáticas de lograr el título y ascender de manera directa, en lo que sin lugar a duda será un domingo para el recuerdo en el fútbol chileno.

Sin embargo, la acción partirá en la tarde este sábado. Y no, no hablamos de alguna lucha relacionada con el ascenso a la Primera División, sino de los equipos que están abajo, luchando por no bajar a la Segunda División Profesional.

¿Los involucrados en esta angustiante pelea? Pues Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt, los únicos dos equipos que tienen chances matemáticas de perder la categoría en nuestra división de plata.

Ambos equipos llegan empatados en 27 puntos. Sin embargo, los sureños ocupan el úlitmo lugar al tener peor diferencia de gol con -17, mientras que los metropolitanos tienen -10. Si los dos equipos terminan igualados en puntos, la diferencia de gol terminará definiendo al descendido.

Justamente Puerto Montt es el elenco que, en el papel, tiene un partido algo más complicado. Serán visita ante Unión San Felipe, equipo que debe ganar para asegurar su lugar en la liguilla. Por su parte, Recoleta será forastero ante Santiago Morning, equipo que no juega por nada.

La definición del descenso en la Primera B – Sábado 14 de octubre

Unión San Felipe vs Puerto Montt – 17:00 horas Estadio Municipal de San Felipe

Santiago Morning vs Recoleta – 17:00 horas Estadio Lautaro de Buin

La pelea por el regreso a la Primera División

Para el domingo está reservada la lucha por el ascenso directo a Primera. ¿Los involucrados? Cobreloa, Santiago Wanderers y Deportes Iquique, quienes tienen opciones matemáticas de quedarse con el título.

Loínos y caturros tienen 51 puntos, mientras que los dragones celestes suman 49. Cobreloa visitará a Rangers en Talca, mientras que Wanderers e Iquique jugarán entre ellos en el Tierra de Campeones.

Si al término de esta fecha hay igualdad de puntos arriba, los dos primeros en la B jugarán una finalísima para definir al equipo que ascienda de manera directa, dejando al perdedor con todavía la opción de lograrlo por la liguilla.

La definición del campeón en la B – Domingo 15 de octubre

Rangers vs. Cobreloa – 12:30 horas Estadio Fiscal de Talca.

Deportes Iquique vs Santiago Wanderers – 12:30 horas Estadio Tierra de Campeones.

Los puestos para la liguilla

Como mencionamos anteriormente, el segundo ascenso a primera se definirá mediante la liguilla. Acá hay varios equipos que tienen sus lugar asegurado, pero todavía quedan dos cupos que podrían variar dependiendo de los resultados.

De momento Unión San Felipe y Deportes La Serena están en puestos de clasificación al marchar séptimos y octavos respectivamente. Sin embargo, esto puede cambiar si enredan puntos en esta fecha y en el duelo entre Barnechea y San Marcos sale un ganador.

Cabe mencionar acá que el segundo de la tabla avanzará directamente a las semifinales de esta liguilla, mientras que del tercero al octavo jugarán una llave previa de cuartos de final. El ganador de estos playoffs ascenderá a la Primera División junto al campeón de la B.

La definición de los clasificados a la liguilla

Sábado 14 de octubre

Barnechea vs San Marcos de Arica – 17:00 horas Estadio Lucio Fariña Fernández.

Domingo 15 de octubre

Deportes Antofagasta vs Deportes La Serena – 12:30 horas Estadio Calvo y Bascuñán.

Deportes Temuco vs Deportes Santa Cruz – 12:30 horas Estadio Germán Becker.

San Luis vs U. de Concepción – 12:30 horas Estadio “Lucio Fariña Fernández.

La tabla de posiciones en la Primera B:

