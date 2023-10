Unión San Felipe estuvo a punto de quedar fuera de la Liguilla del Ascenso 2023. El torneo terminó su fase regular este fin de semana y sentenció el descenso de Deportes Puerto Montt y el campeonato de Cobreloa, quien vuelve a Primera División luego de nueve años.

Los aconcagüinos cayeron por 1-0 a manos, precisamente, del elenco salmonero, a quienes no les alcanzó por diferencia de gol para mantener la categoría. Raúl Delgado, presidente de USF, estalló contra los jugadores y el cuerpo técnico e incluso les ofreció combos.

“Los jugadores tienen que ser más profesionales, esta es la realidad. Todos tienen que ser más profesionales, el cuerpo técnico también. Analizaremos un cambio de cuerpo técnico para la liguilla. Yo no descarto nada”, comenzó Delgado en conversación con Radio Aconcagua.

Según el presidente sanfelipeño, ya son dos los partidos jugando mal. “Salvo que le hagamos una transfusión de sangre a los jugadores y reaccionen porque la verdad creo que juego yo y corro más que ellos. Y eso que soy un hombre grande”, agregó el mandamás.

Pero eso no es todo. “Hay que preguntarle al entrenador, a los jugadores, yo no entro al vestuario. Los que me conocen saben que yo no entro al vestuario. Después del partido con Santiago Wanderers (fecha 21, 5 de agosto) se derrumbó todo”, destacó Delgado.

“Fue muy mala campaña, un bajón muy pronunciado. La gente dice que yo no quiero ascender, pero por el amor de Dios, ¿ustedes piensan que el presidente de un club se puede parar frente a los jugadores y decirles que no ganen?”, explicó.

Ahí fue cuando le ofreció combos y un despido masivo a sus jugadores en San Felipe. “Yo quisiera entrar al vestuario y cagarlos a trompadas a todos porque estoy recaliente por como jugaron. No existen, saben la limpieza que voy a hacer acá”, sentenció Delgado.

¿Cómo terminó Unión San Felipe la temporada 2023?

San Felipe jugó en Primera B durante la temporada 2023 y, en 30 partidos, sumó 41 puntos; fueron ocho empates, once victorias e igual cantidad de derrotas. Terminaron en el octavo puesto y clasificaron a la Liguilla de Ascenso, donde enfrentarán a Santiago Wanderers, por diferencia de gol.

¿Quiénes juegan la Liguilla en la Primera B?

Ya definido el primer ascenso, que ganó Cobreloa junto con su título, el resto de equipos participantes en la Liguilla por el ascenso en la Primera B son los que terminaron entre el segundo y el octavo de la tabla regular de la temporada 2023.

Así, en cuartos de final Santiago Wanderers (3) enfrentará a San Felipe (8), Antofagasta (4) a San Luis de Quillota (7) y Deportes Temuco (5) a Deportes La Serena (6). Deportes Iquique (2) entrará directamente en las semifinales.

