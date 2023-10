"Pinta bien, pero...": Damián Pizarro es analizado por ex goleadores de Colo Colo

A Damián Pizarro no se le abre el arco. Si bien en Colo Colo pudo marcar algunos goles en las últimas semanas, en la selección chilena Sub 23 no ha logrado anorar en los primeros partidos de los Juegos Panamericanos, a pesar de ser un gran aporte para el equipo.

Un asunto que fue analizado por dos ex goleador del Cacique, que piden paciencia aunque entienden que por su posición en la cancha es normal que la gente esté pidiendo que sea un gran goleador. Y además, apuntan a un tema sicológico.

Carlos Gustavo De Luca, que llegó en 1992 al equipo campeón de América, comentó a Redgol que “Pizarro pinta tan bien, pero cuando debe desarrollarse como pasa ahora con la selección chilena, se queda”.

Agrega que “yo no sé qué le pasa, cómo es la vida del chico, si necesita ayuda o no. Porque muchas veces se les viene la grande, como se dice. A veces llegas rápido a primer plano y te desvaneces”.

En ese aspecto le envía un consejo de apoyo. “Debe saber que lo más difícil no es llegar, es mantenerse. Y la presión cambia con otras responsabilidades. Eso puede estar afectándolo”.

Calma que vienen los goles

Para Ricardo Mariano Dabrowski, goleador de Colo Colo en la Copa Libertadores de 1991, el tema de que debe anotar más goles es un asunto que le importa más al público que al jugador.

“Al ser delantero, es como que todo se centra en si hace goles o no hace goles, más allá de la edad que tiene”, explica el Polaco.

Entiende que “es difícil porque cuando un delantero va por fuera, y su fuerte es el desborde, se analiza más el juego. Pero acá solamente se ve ve si hace goles”.

Agrega Dabrowski que “no es fácil por su edad (19 años recién cumplidos), pero debe seguir enfocado y mantener su mejora, porque cada partido es una experiencia nueva”.

Destaca finalmente que Pizarro “intenta siempre hacer todo de la mejor manera. Hay partidos que se les da más fácil. Tiene que estar tranquilo”.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro esta temporada?

Seis goles lleva Damián Pizarro en Colo Colo. En el torneo nacional le anotó tres goles a Cobresal, uno a la Católica y uno a O’Higgins. En Copa Chile le hizo otro gol a los cruzados. Ha jugado 31 encuentros entre los campeonatos chilenos y los internacionales.