Chile vs EE.UU. Sub 23: Cuándo juegan, horario y quién transmite los Panamericanos

Sin problemas la selección chilena Sub 23 dirigida por Eduardo Berizzo se clasificó a las semifinales el futbol masculino. Y su rival será Estados Unidos que logró su paso tras el triunfo ante Colombia en la última fecha en los Juegos Panamericanos 2023.

Con victorias sobre Uruguay y México por la cuenta mínima; este domingo goleó a República Dominicana logrando cartón perfecto en la fase de grupos.

¿Cuándo juega la Roja Sub 23 en los Panamericanos?

El partido de la selección chilena se jugará el próximo miércoles 1 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Duelo de semifinales y que de ganar le dará el paso a la final a Chile. La medalla de oro está en juego para la Roja, que en caso de no avanzar deberá enfrentar al otro perdedor para ir por el bronce.

¿Quién transmite por TV los Panamericanos?

Los Juegos Panamericanos son transmitidos en vivo por Canal 13, Chilevisión y TVN en TV abierta. Además, por el cable son emitidos en TNT Sports, CDO y DirecTV Sports.

La transmisión de los deportes en vivo depende de cada programación y otras disciplinas que se realicen al mismo tiempo. De todas maneras, todos los canales de TV abierta y TNT Sports han transmitido a cabalidad los duelos de la Roja masculina. Pero también están las alternativas online que son ininterrumpidas.

¿Dónde ver por streaming a la Roja Sub 23 en semifinales?

El partido de la selección chilena en los Panamericanos podrá ser visto completamente en vivo y gratis en las señales online de 13.cl; chilevision.cl y tvn.cl. Además, los canales de Youtube de Chilevisión y TVN también vienen transmitiendo los partidos de la selección de futbol masculina.

Si buscas un link para ver online el partido y eres suscriptor, podrás hacerlo también por Estadio TNT.

¿Cuáles son los canales de TV que transmiten los Panamericanos?

A lo largo de Chile podrás ver en TV abierta en las señales de Canal 13, TVN y Chilevisión según tu antena y región. Mientras que también podrás ver los Panamericanos por cable en estos canales según tu cableoperador:

