Paulo Garcés finalmente encontró club tras su abrupta salida de Deportes Linares, elenco en el cual estuvo por solo cinco días después de ser presentado oficialmente. Y el destino para el Halcón será uno conocido, ya que es en equipo que defendió hace solo unos meses.

Se trata de Deportes Valdivia, institución que oficializó durante esta jornada la contratación del meta de 39 años tras separar caminos en diciembre del 2023 por finalización de contrato.

“Bienvenido de vuelta, Halcón. Paulo Garcés renueva su compromiso con el Torreón para enfrentar la temporada 2024 Estamos felices de tenerte de vuelta, Paulo. Unidos en este viaje esperamos lograr todos nuestros objetivos”, publicó Valdivia en sus redes oficiales.

De esta manera, Garcés continuará su aventura en el Torreón tras arribar a mediados del 2021, teniendo como objetivo regresar al profesionalismo tras el amargo descenso a la Tercera A en el 2023.

¿Por qué Paulo Garcés decidió no ir a Linares?

El propio guardameta utilizó su cuenta de Instagram para explicar las causas que lo llevaron a declinar partir a Linares, donde expuso una delicada situación que vivió su hijo, y que derivó en su decisión.

“Hace 10 días, mi hijo Benjamín sufrió un bloqueo en su garganta con una carne. Mi señora (Joyce Castiblanco) gritaba y se bloqueó, porque vio a mi hijo desesperado”, explicó el portero, quien agrega que “gracias a Dios, yo pude reaccionar de buena manera y logré sacarle ese pedazo de carne. Ahí pudo respirar, pero ya estaba morado. Gracias a Dios, repito, no pasó a mayores. Fue un tema traumante para todos“.

Además, el meta detalló que “desde ese día, él me pidió que no fuera, que me quedara en casa. Ya estaba la decisión tomada de irme, lo había hablado con mi señora porque era para seguir mi carrera, pero cuando un hijo te pide eso, uno se replantea muchas cosas“.

“Puse en la balanza muchas cosas y una de ellas es que tampoco era prioridad del técnico (Eduardo Lobos). Con todo eso, tomé la decisión por mí, mis hijos y mi señora de no ir a Linares, pese a que están armando un equipo extraordinario. Les deseo lo mejor y les ofrezco disculpas a los hinchas“, concluyó Paulo Garcés.

¿Qué equipos jugarán en la temporada 2024 de la Tercera A?

Brujas de Salamanca

Chimbarongo FC

Colchagua

Comunal Cabrero

Constitución Unido

Deportes Colina

Deportes Quillón

Deportes Valdivia

Iberia

Imperial Unido

Municipal Mejillones

Municipal Puente Alto

Santiago City

Unión Compañías

