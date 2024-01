No dejó de llamar la atención que Deportes Linares, equipo de la Segunda División Profesional, diera a conocer que el arquero Paulo Garcés no iba a jugar con ellos para la temporada 2024, a sólo cinco días de que se le presentara como refuerzo.

“Él señala el no arribo a Linares a razón de motivos personales y familiares, los cuales desde esta directiva respetamos absolutamente y en donde siempre debe primar en toda persona su núcleo familiar”, dio a conocer el cuadro del Maule en un comunicado.

Pues bien, el propio Paulo Garcés decidió utilizar su cuenta de Instagram para explicar las causas que le obligaron a tomar esta drástica decisión, y expuso una delicada situación que vivió su hijo, y que derivó en su rechazo a partir hacia Linares.

“Hace 10 días, mi hijo Benjamín sufrió un bloqueo en su garganta con una carne. Mi señora (Joyce Castiblanco) gritaba y se bloqueó, porque vio a mi hijo desesperado”, explicó el portero, quien agrega que “gracias a Dios, yo pude reaccionar de buena manera y logré sacarle ese pedazo de carne. Ahí pudo respirar, pero ya estaba morado. Gracias a Dios, repito, no pasó a mayores. Fue un tema traumante para todos“.

¿Por qué Garcés decidió dejar Linares?

El campeón de América en 2015 detalla que “desde ese día, él me pidió que no fuera, que me quedara en casa. Ya estaba la decisión tomada de irme, lo había hablado con mi señora porque era para seguir mi carrera, pero cuando un hijo te pide eso, uno se replantea muchas cosas“.

“Puse en la balanza muchas cosas y una de ellas es que tampoco era prioridad del técnico (Eduardo Lobos). Con todo eso, tomé la decisión por mí, mis hijos y mi señora de no ir a Linares, pese a que están armando un equipo extraordinario. Les deseo lo mejor y les ofrezco disculpas a los hinchas“, finalizó Paulo Garcés.

¿Qué equipos jugarán en la temporada 2024 de la Segunda División Profesional?

Los 14 elencos que compondrán la tercera categoría del fútbol chileno serán:

Concón National

D. Concepción

D. Linares

D. Melipilla

D. Puerto Montt

D. Rengo

Fernández Vial

General Velásquez

Lautaro de Buin

Provincial Osorno

Provincial Ovalle

Real San Joaquín

San Antonio Unido

Trasandino

