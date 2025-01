Se suspendió la Supercopa. El torneo que enfrenta al campeón del Campeonato Nacional, Colo Colo, y al de Copa Chile, la Universidad de Chile, no tiene fecha de juego aún.

Fue la ANFP la que entregó la información. Según el ente rector del fútbol nacional, “al no contar con las autorizaciones de la Delegación Presidencial para realizar el partido e iniciar la venta de entradas, la incertidumbre y falta de definición impide seguir adelante con el plan de operaciones y seguridad que ya se está implementando en el Estadio La Portada”.

Desde la Delegación Presidencial de la Región de Coquimbo, no obstante, le devolvieron el balón a la propia ANFP, asegurando que ellos mismos se habían sentido sorprendidos por la suspensión del encuentro.

Estalla: Patricio Yáñez enfurecido contra la ANFP

Uno que se mostró tremendamente molesto con la suspensión del partido de Supercopa entre la Universidad de Chile y Colo Colo, fue Patricio Yáñez. El comentarista de ESPN cargó en contra del presidente de la ANFP.

“Hay un tema de crisis y de liderazgo de parte del presidente de la ANFP. El fútbol solo no va a resolver este tema. Para mí, tiene que intervenir la autoridad política, porque es un tema que afecta a un bien social, como es el fútbol”, comentó Pato Yáñez.

“Que no se pueda organizar en nuestro país un partido de fútbol con 12 mil aficionados, me parece extremadamente grave. Todo el mundo se tira la pelota, pero a la hora de resolver el tema de fondo, nadie se hace cargo”, añadió.

“Todos los políticos están ahí a la hora de la foto, a la hora de la copa, cuando se logran éxitos a nivel de clubes y de selección, pero cuando hay que tener disposición… ¡Si hay que modificar la ley, hay que hacerlo! No puede ser, es impresentable, que no se pueda jugar un partido de fútbol en nuestro país”, cerró el ex futbolista.

La U también lamentó la suspensión del duelo ante Colo Colo.

¿Qué dijeron desde Colo Colo con la suspensión de la Supercopa?

“Era lo más sensato (jugar ida y vuelta), se presionaba una situación en la que todos los días aparecían nuevas cosas”, dijo Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro.

