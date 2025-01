Un duro revés recibe el fútbol chileno en el inicio de la temporada 2025. Esto debido a que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se suspendió. Lo que presenta un nuevo tropezón para la gestión de la ANFP y de su presidente Pablo Milad.

Episodio que no pasó desapercibido para Juan Cristóbal Guarello quien apuntó directamente al mandamás del balompié nacional por el nuevo papelón que se presenta cuando recién inicia el año.

“Es un tipo que habla solo cuando gana la selección es decir cada ocho meses. No lidera nada, no golpea la mesa, no tiene una política, tiene que enfrentarse a su consejo”, lanzó de entrada en Radio Agricultura.

Guarello lapidario con Pablo Milad

Pero el tema no quedó ahí, y Guarello fiel a su estilo reveló el posible plan que prepara a futuro Milad y que explicaría su gestión en los últimos meses.

Pablo Milad otra vez es emplazado por Guarello

“Ya no puede ir por una tercera reelección, pero sabe que ahora tiene que en los descuentos ganarse un puesto en la FIFA o en la Conmebol. Anda escapando hasta la próxima elección”, recalcó el hombre de “La Hora de King Kong”.

“El presidente de la ANFP tiene que ser un tipo que tenga la capacidad de conversar con el gobierno y no solo estar preocupado de cuánto le paga la Conmebol, y que soporta una humillación tras otra”, sentenció.