Pato Rubio se ha transformado en uno de los goleadores más letales en el fútbol chileno. El delantero de 36 años es pieza fundamental en el ataque de Ñublense.

Pero aprovechando la para por la fecha FIFA, el delantero utilizó sus redes sociales para contestar diversas preguntas de los hinchas. “¿Quién era mi referente en ataque? Siempre me gustó el Mago Valdivia. Siempre fue mi ídolo”, lanzó de entrada.

Luego Rubio recordó que “El Coto Sierra fue mi mejor entrenador”. Aunque también confesó que no quiere ser adiestrador tras su retiro. “Ninguna posibilidad”.

Incluso confesó que uno de sus mejores momentos fue con Ronaldinho, con quién compartió más de un tercer tiempo y que actualmente en Chile el defensa más difícil de enfrentar es Matías Zaldivia de la U.

Pato Rubio: el verdugo de los grandes

Pero tras ello, hubo una particular consulta con su rendimiento ante los grandes. Es que un fanático recordó su polémica frase sobre el duelo ante la UC y las ganas que tenía de ser el primero en marcar en el Claro Arena.

Por lo mismo se le preguntó si era el verdugo de los grandes. A lo que el Pato Rubio contestó sin temor. “Los números me avalan. Yo creo que soy el verdugo de los grandes, les hice 30 goles”, definió el crack.

En el detalle se indica que ya acumula 200 goles en su carrera. De los cuales 10 fueron contra Colo Colo, 9 a Universidad Católica y once a la U.

Por lo mismo, en Ñublense encontró su lugar en el planeta fútbol y su deseo es hacer historia con el elenco de Chillán.

“Ñublense es mi vida. Hay una conexión muy linda. De visita y de local siempre están. Mi objetivo ahora es retirarme en Ñublense y como goleador histórico del club”, sentenció.